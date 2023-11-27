Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nadya Mustika Rahayu Ungkap Perjalanan Cintanya dengan Iqbal Rosadi Sampai Akhirnya Menikah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:00 WIB
Nadya Mustika Rahayu Ungkap Perjalanan Cintanya dengan Iqbal Rosadi Sampai Akhirnya Menikah
Nadya Mustika Rahayu ungkap perjalanan cintanya dengan Iqbal Rosadi (Foto: Instagram/nadyamustikarahayu)
JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu telah resmi menikah dengan Iqbal Rosadi. Pada Jumat, 24 November kemarin, ibu satu anak tersebut sudah tak lagi berstatus sebagai janda.

Usai sah menjadi nyonya Iqbal Rosadi, Nadya pun membagikan sedikit kisah perjalanan cintanya dengan sang suami. Menariknya, ada sosok Larissa Chou dibalik kesuksesan hubungan mereka hingga berlabuh di pelaminan.

"Awal-awal kenal itu dideketin sama Larissa, jadi Kak Larissa itu menikah sama kakaknya Iqbal," ujar Nadya Mustika, dikutip dari akun YouTube Was Was.

"Yang namanya teman kita ceng-cengin kan sesama single mom," sambungnya.

Nadya Mustika Rahayu dan Iqbal Rosadi

Meski dikenalkan oleh Larissa, Nadya tidak bisa memungkiri bahwa ia memiliki perasaan sejak pertama kali bertemu dengan adik Ikram Rosadi tersebut.

"Pas pertama kali ketemu aja ngerasa kayak ngeklik banget gitu," ungkapnya.

Halaman:
1 2
