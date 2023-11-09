Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil, Larissa Chou Sering Mual-mual Hingga Tidur di Karpet

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |10:30 WIB
Hamil, Larissa Chou Sering Mual-mual Hingga Tidur di Karpet
Larissa Chou hamil anak Ikram Rosadi (Foto: IG Larissa Chou)
A
A
A

JAKARTA - Larissa Chou diduga tengah hamil anak pertama, dari pernikahannya dengan Ikram Rosadi. Bukan tanpa alasan, karena hal itu baru-baru ini di-postingan instastory di akun instagram miliknya.

Dalam story itu, nampak Larissa Chou pun mengenakan baju merah muda, dan berpose di depan cermin. Bahkan ia memegang perut yang sedang hamil.

Melalui unggahan lain, ibu satu anak ini mengakui kalau dirinya kerap mual-mual, dan memilih tidur di karpet.

"Karena mual maunya tidur di karpet," tulis Larissa Chou melalui instastory di akun instagram miliknya, dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Hamil, Larissa Chou Sering Mual-mual Hingga Tidur di Karpet

Walaupun belum adanya penjelasan langsung dari Larissa Chou terkait kondisi kehamilan ini. Nampak di beberapa postingan terbarunya, sebagian pun mengucapkan selamat kepada sang artis, atas kehamilan anak pertamanya itu.

Tak cuma itu, sebagian netizen pun mendoakan agar kandungan Larissa Chou tetap baik-baik saja, hingga melahirkan nantinya.

"MasyaAllah auranya kelihatan banget kalo semakin bahagia," komentar salsalis_.

"Masya Allah sehat selalu bumil cantik," timpal apriliafeby95.

"Masya Allah bumil aura nya menter," ucap lovecookieeszzz.

"Sehat selalu ya bumil," tambah septiantiekaptr.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/33/3170340/larissa_chou-heao_large.jpg
Larissa Chou Hapus Foto Suami dari Instagram, Rumah Tangga Bermasalah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/33/3028885/kagum-dengan-perjuangan-larissa-chou-melahirkan-anak-kedua-ikram-rosadi-terima-kasih-wanita-impian-1cl5fw8Kkh.jpg
Kagum dengan Perjuangan Larissa Chou Melahirkan Anak Kedua, Ikram Rosadi: Terima Kasih Wanita Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025008/larissa-chou-sempat-jalani-transfusi-darah-di-persalinan-kedua-LpyouBqhT1.jpg
Larissa Chou Sempat Jalani Transfusi Darah di Persalinan Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3024891/selamat-larissa-chou-dan-ikram-rosadi-dikaruniai-anak-perempuan-79ugdyCZUe.jpg
Selamat! Larissa Chou dan Ikram Rosadi Dikaruniai Anak Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017864/pesan-haru-larissa-chou-untuk-ikram-rosadi-yang-akan-jadi-ayah-SZx9lrqnR1.jpg
Pesan Haru Larissa Chou Untuk Ikram Rosadi yang Akan Jadi Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987833/klarifikasi-larissa-chou-usai-disebut-gaya-hijabnya-berubah-tak-lagi-syari-MV2PJlt8JT.jpg
Klarifikasi Larissa Chou Usai Disebut Gaya Hijabnya Berubah Tak Lagi Syari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement