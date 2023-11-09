Hamil, Larissa Chou Sering Mual-mual Hingga Tidur di Karpet

JAKARTA - Larissa Chou diduga tengah hamil anak pertama, dari pernikahannya dengan Ikram Rosadi. Bukan tanpa alasan, karena hal itu baru-baru ini di-postingan instastory di akun instagram miliknya.

Dalam story itu, nampak Larissa Chou pun mengenakan baju merah muda, dan berpose di depan cermin. Bahkan ia memegang perut yang sedang hamil.

Melalui unggahan lain, ibu satu anak ini mengakui kalau dirinya kerap mual-mual, dan memilih tidur di karpet.

"Karena mual maunya tidur di karpet," tulis Larissa Chou melalui instastory di akun instagram miliknya, dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Walaupun belum adanya penjelasan langsung dari Larissa Chou terkait kondisi kehamilan ini. Nampak di beberapa postingan terbarunya, sebagian pun mengucapkan selamat kepada sang artis, atas kehamilan anak pertamanya itu.

Tak cuma itu, sebagian netizen pun mendoakan agar kandungan Larissa Chou tetap baik-baik saja, hingga melahirkan nantinya.

"MasyaAllah auranya kelihatan banget kalo semakin bahagia," komentar salsalis_.

"Masya Allah sehat selalu bumil cantik," timpal apriliafeby95.

"Masya Allah bumil aura nya menter," ucap lovecookieeszzz.

"Sehat selalu ya bumil," tambah septiantiekaptr.

