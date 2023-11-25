Ternyata Ini Kunci Kesuksesan Prilly Latuconsina, Baca Ayat Seribu Dinar Setiap Hari

JAKARTA - Prilly Latuconsina dikenal sebagai artis yang sukses di usia muda. Kerja keras menjadi kunci utama dalam dirinya itu.

Bahkan, Prilly Latuconsina kerap menjajal kemampuan di berbagai kesempatan. Tapi, kesuksesan ternyata tak hanya diraih hanya lantaran kerja keras saja.

Artis 27 tahun itu mengungkapkan amalan yang dilakukannya sebagai seorang muslimah. Pasalnya, dia merasa kehidupan harus terus berjalan diiringi dengan kerja keras serta doa yang dipanjatkan kepada Tuhan jika ingin selalu dipermudah dan diperlancar segala urusannya.

Menilik Instagram Story-nya, Prilly Latuconsina membocorkan amalan doa yang dilantukannya setiap hari demi memperlancar rezeki serta kehidupannya.

Bintang film Budi Pekerti ini ternyata selalu melantunkan ayat seribu dinar yang sudah dihafalkannya. Ayat seribu dinar merupakan penggalan dari salah satu ayat Alquran yakni surat Ath-Thalaq ayat 2 dan 3.

"Saya memang doa itu (ayat seribu dinar) tiap hari biar rezeki lancar," ucap Prilly Latuconsina, Sabtu (25/11/2023).