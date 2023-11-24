Pertama Kali, Asya Jadi Penyiar Okezone Radio Jakarta di Program Spesial Weekend Takeover

JAKARTA - Okezone Radio Jakarta kembali menghadirkan program spesial di malam minggu, yaitu Weekend Takeover. Dalam program spesial ini akan menemani Zoners (Nama Pendengar Okezone Radio) dengan menghadirkan musisi pilihan sebagai penyiar tamu selama 1 jam. Weekend Takeover akan disiarkan setiap hari Sabtu malam, dari jam 20.00 – 21.00 WIB.

Program Weekend Takeover minggu ini, akan ada Asya yang menjadi penyiar tamu selama 1 jam kedepan, pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, dari jam 20.00-21.00 WIB. Asya juga baru merilis single debutnya Bahagiaku.

Athaya Alysha atau yang lebih dikenal Asya menjadikan Bahagiaku sebagai single debutnya, yang dirilis oleh Taulany Music. Single Bahagiaku sendiri ditulis langsung oleh Asya bersama Genta Semeru, dan diproduseri oleh L30 Musicworks yang terdiri dari Genta Semeru, Gama Ramadhani, dan Giri Angga

Uniknya, single Bahagiaku memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya, yaitu sampai 3 tahun. Asya merilis lagu ini terinspirasi dari momen dirinya, yang ngefans dengan salah satu member BTS yaitu V.

Selain merilis single debutnya ini, Asya juga akan mencoba pengalaman baru dengan menjadi penyiar radio untuk pertama kalinya, di Okezone Radio Jakarta, tepatnya di program spesial Weekend Takeover Sabtu 25 November mulai dari jam 20.00 – 21.00 WIB.