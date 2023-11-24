Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Film Korea The Housemaid Dilarang Tayang

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:19 WIB
Alasan Film Korea The Housemaid Dilarang Tayang
Alasan Film Korea The Housemaid Dilarang Tayang (Foto: Sidus FNH)
A
A
A

JAKARTA - Alasan film Korea The Housemaid dilarang tayang menarik untuk dikulik. Pasalnya film ini memiliki popularitas yang cukup tinggi di negara asalnya.

The Housemaid adalah film psikologis thriller Korea Selatan karya Kim Ki-young yang rilis pada 2010. Film ini masuk nominator Palme d'Or dalam Festival Film Cannes 2010 lalu.

Sayangnya film ini mendapat pertentangan dan dilarang tayang di beberapa negara.

Melansir berbagai sumber, alasan film Korea The Housemaid dilarang tayang karena mengandung konten vulgar dan sensual yang berlebihan. Berbagai adegan erotis dalam film ini dianggap tidak sesuai norma dan budaya di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Selain konten vulgar, "The Housemaid" juga melanggar norma dan etika sosial yang berlaku. Film ini menghadirkan cerita tentang cinta segitiga antara seorang ART (Asisten Rumah Tangga) dengan majikannya.

The Housemaid

Sinopsis The Housemaid 2010 dimulai ketika Eun-yi (Jeon Do-yeon) dipekerjakan sebagai pengasuh anak dan pembantu rumah tangga oleh sebuah keluarga kaya.

Keluarga kaya yang terdiri oleh ibu rumah tangga yang sedang hamil, Hera (Seo Woo), tuan rumah Hoon (Lee Jung-jae), dan pembantu rumah tangga lainya Choi Byung-shik (Youn Yuh-jung) memperlakukan Eun-yi dengan baik.

Tugas utama Eun-yi adalah menjaga putri kecil pasangan tersebut, Nami. Eun-yi berusaha untuk dekat dengan Nami.

Sang tuan rumah, Hoon diam-diam mulai menggoda Eun-yi. Pria itu merayunya dengan segelas anggur dan permainan piano sampai akhirnya mereka memulai hubungan seksual.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163604/my_daughter_is_a_zombie-xyYe_large.jpg
Dulang 4,3 Juta Penonton, My Daughter is A Zombie Jadi Film Terlaris Korea di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/206/3162691/park_bo_gum_dan_kim_nam_gil-YjTh_large.jpg
Kim Nam Gil dan Park Bo Gum Digaet Bintangi Film Sageuk Karya Sutradara A Taxi Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160780/jo_in_sung_jeon_do_yeon-9I7p_large.jpg
Jeon Do Yeon dan Jo In Sung Adu Akting dalam Film Possible Love
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/206/3159832/han_so_hee_dan_choi_min_sik-ySBM_large.jpg
Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/206/3106475/film_secret_untold_melody-tqrJ_large.jpg
Film Romantis DO EXO dan Won Jin Ah Tayang Akhir Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/206/3090262/film_hot_jeon_do_yeon-1xvF_large.jpg
3 Film Hot Jeon Do Yeon, Nomor 2 Dilarang Tayang di Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement