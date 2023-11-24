Alasan Film Korea The Housemaid Dilarang Tayang

JAKARTA - Alasan film Korea The Housemaid dilarang tayang menarik untuk dikulik. Pasalnya film ini memiliki popularitas yang cukup tinggi di negara asalnya.

The Housemaid adalah film psikologis thriller Korea Selatan karya Kim Ki-young yang rilis pada 2010. Film ini masuk nominator Palme d'Or dalam Festival Film Cannes 2010 lalu.

Sayangnya film ini mendapat pertentangan dan dilarang tayang di beberapa negara.

Melansir berbagai sumber, alasan film Korea The Housemaid dilarang tayang karena mengandung konten vulgar dan sensual yang berlebihan. Berbagai adegan erotis dalam film ini dianggap tidak sesuai norma dan budaya di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Selain konten vulgar, "The Housemaid" juga melanggar norma dan etika sosial yang berlaku. Film ini menghadirkan cerita tentang cinta segitiga antara seorang ART (Asisten Rumah Tangga) dengan majikannya.

Sinopsis The Housemaid 2010 dimulai ketika Eun-yi (Jeon Do-yeon) dipekerjakan sebagai pengasuh anak dan pembantu rumah tangga oleh sebuah keluarga kaya.

Keluarga kaya yang terdiri oleh ibu rumah tangga yang sedang hamil, Hera (Seo Woo), tuan rumah Hoon (Lee Jung-jae), dan pembantu rumah tangga lainya Choi Byung-shik (Youn Yuh-jung) memperlakukan Eun-yi dengan baik.

Tugas utama Eun-yi adalah menjaga putri kecil pasangan tersebut, Nami. Eun-yi berusaha untuk dekat dengan Nami.

Sang tuan rumah, Hoon diam-diam mulai menggoda Eun-yi. Pria itu merayunya dengan segelas anggur dan permainan piano sampai akhirnya mereka memulai hubungan seksual.