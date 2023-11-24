Tiara Andini dan Nadin Amizah Meriahkan Everyday Festival 2023

JAKARTA - Everyday Festival 2023, festival akhir tahun terbesar di Jakarta, diadakan pertama kalinya di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat selama seminggu dari tanggal 21 hingga 27 Desember 2023. Menyajikan tema kasual, festival ini merupakan hasil kolaborasi antara SAJILive! & JAKPRO, dan menawarkan konten yang unik serta beragam, menjadi pilihan utama sebagai destinasi liburan akhir tahun yang spektakuler di Ibukota Jakarta.

Pemilihan Taman Ismail Marzuki Jakarta sebagai lokasi utama festival ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali keunikan Taman Ismail Marzuki kepada masyarakat Indonesia, yang merupakan destinasi seni dan budaya yang legendaris di Ibukota Jakarta.

Sebanyak 21 artis musik lokal terkemuka Indonesia telah dipilih untuk meramaikan wahana "Everyday Music" dalam Intimate Music Concert Parade yang akan digelar secara bergantian di Konser Hall Eksklusif Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki Jakarta.

Aji, CEO SajiLive!, menjelaskan, "Wahana ini akan menampilkan konser tunggal dari artis musik terkemuka Indonesia dari berbagai generasi dan genre. Konser ini menjadi pilihan bagi para penggemar musik dari masa ke masa, dengan sajian eksklusif dan terbatas hanya untuk 900 penonton di setiap konser artisnya."

Selain itu, Aji menambahkan, gelaran sepekan ”Everyday Music” Intimate Music Concert Parade ini merupakan bentuk apresiasi SajiLive! & JAKPRO terhadap Industri musik Lokal Indonesia dimana seluruh line up performer diwajibkan menampilkan para pemusik profesional lokal tanah air.

”Seluruh gelaran konser musik tunggal ini akan disajikan dalam konsep multitema seperti Romantic InTIMmate, Radio Jadul Back to 90’s, Minggu Suka-suka, Musyawarah (Musik Syantai Tanggal Merah), Berdansa Raya, Rocklamasi Day & Ujian Anak Senja yang mewakili genre serta generasi di setiap masanya. Tujuan lain dari konser bertema ini adalah memperkenalkan kepada generasi muda Indonesia tentang kaleidoskop perjalanan musik lokal Indonesia dari masa ke masa yang sangat perlu tetap dijaga kelestariannya,” jelas Aji.

Pesan kebangsaan dan kebanggaan juga akan dibawakan dalam gelaran ”A Tribute to Ismail Marzuki” oleh Sisitipsi, ”Urban x Culture Collaboration” oleh Tiket Band dan sinden milenial Prigel Pangayuan, ”The Pride of IKJ” oleh Club Eighties & White Shoes n The Couples Company yang merupakan band kebanggaan jebolan Institut Kesenian Jakarta serta penampilan Band Legendaris Godbless yang pada tahun 2023 ini bertepatan dengan 50th berkarya di industri musik Indonesia, pada tahun 1973 pertama kali berdiri & tampil di Taman ismail Marzuki Jakarta.