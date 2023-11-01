Ngefans dengan Nadin Amizah dan Kunto Aji, Nang Buju: Menginspirasi

JAKARTA - Nang Buju mengaku ngefans dengan sosok penyanyi muda Nadin Amizah. Ia mengaku kagum dengan suara perempuan berusia 23 tahun tersebut.

Dalam sesi wawancara dengan Okezone pada Selasa, 31 Oktober 2023, pemilik nama asli Ravi Agustiana ini menyebut Nadin Amizah memiliki karakter suara yang kuat. Selain itu menurutnya, lagu-lagu Nadin punya makna yang mendalam.

"Musisi yang menginspirasi aku adalah Nadin Amizah. Gak sengaja aku putar lagu Bertaut dan sadar adanya lagu se-powerful itu, bisa mengingatkan pada hal yang sederhana namun bermakna," katanya.

Dari lagu Bertaut juga, Nang Buju mengaku perlu untuk membuat lagu dengan tone yang serupa. Sampai pada akhirnya juga bisa membantu pendengarnya mengungkapkan perasaan yang sama.