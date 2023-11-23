Melaney Ricardo Bongkar Fakta Pernikahan Crazy Rich Surabaya: Keluarga Tak Terima Hadiah

JAKARTA - Media Sosial sempat dihebohkan soal pernikahan mewah alias royal wedding crazy rich Surabaya. Pernikahan tersebut merupakan milik anak bos maskapai dan konglomerat, Ryan Harris dan Gwen Ashley.

Di tengah kehebohan pernikahan tersebut, artis Melaney Ricardo serta MC pernikahan tersebut membongkar beberapa fakta soal royal wedding crazy rich Surabaya ini.

BACA JUGA: Mengenal Sosok Gwen Ashley yang Dinikahi Ryan Harris Anak Bos AirAsia

Melaney Ricardo mengungkap pernikahan Ryan dan Gwen tak menerima angpao ataupun hadiah.

“Katanya orangtua ataupun keluarga dari mempelai pengantin ini, mereka tidak menerima angpao dalam bentuk uang ataupun hadiah,” ungkap Melaney di akun TikTok-nya, @melaney_ricardo, Kamis (23/11/2023).

Istri Tyson Lynch itu mengungkapkan jika pihak keluarga memperbolehkan tamu mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat.

Bahkan, karangan bunga tersebut diketahui memadati jalan hingga ke hotel bintang lima Westin Surabaya yang menjadi tempat acara pernikahan mewah itu.

“Begitu gue sampai Surabaya, itu bunga papannya loe tahu? Dari ujung jalan sampai ke dalam gedung,” katanya lagi.

Melaney Ricardo mengatakan pihak keluarga mempelai tak mengharapkan hadiah ataupun uang dari pernikahan mewah tersebut.

Partner Raffi Ahmad saat memandu acara pernikahan crazy rich Surabaya itu mengatakan, pihak keluarga hanya mengharapkan kehadiran tamu undangan.

“Jadi yang diharapkan bukan hadiah, tapi kehadirannya tamu undangan. Keren banget ya,” jelas Melaney Ricardo.