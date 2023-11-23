Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melaney Ricardo Bongkar Fakta Pernikahan Crazy Rich Surabaya: Keluarga Tak Terima Hadiah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |14:15 WIB
Melaney Ricardo Bongkar Fakta Pernikahan Crazy Rich Surabaya: Keluarga Tak Terima Hadiah
Melaney Ricardo bongkar fakta pernikahan crazy rich Surabaya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Media Sosial sempat dihebohkan soal pernikahan mewah alias royal wedding crazy rich Surabaya. Pernikahan tersebut merupakan milik anak bos maskapai dan konglomerat, Ryan Harris dan Gwen Ashley.

Di tengah kehebohan pernikahan tersebut, artis Melaney Ricardo serta MC pernikahan tersebut membongkar beberapa fakta soal royal wedding crazy rich Surabaya ini.

Melaney Ricardo mengungkap pernikahan Ryan dan Gwen tak menerima angpao ataupun hadiah.

“Katanya orangtua ataupun keluarga dari mempelai pengantin ini, mereka tidak menerima angpao dalam bentuk uang ataupun hadiah,” ungkap Melaney di akun TikTok-nya, @melaney_ricardo, Kamis (23/11/2023).

Ryan Harris

Istri Tyson Lynch itu mengungkapkan jika pihak keluarga memperbolehkan tamu mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat.

Bahkan, karangan bunga tersebut diketahui memadati jalan hingga ke hotel bintang lima Westin Surabaya yang menjadi tempat acara pernikahan mewah itu.

“Begitu gue sampai Surabaya, itu bunga papannya loe tahu? Dari ujung jalan sampai ke dalam gedung,” katanya lagi.

Melaney Ricardo mengatakan pihak keluarga mempelai tak mengharapkan hadiah ataupun uang dari pernikahan mewah tersebut.

Partner Raffi Ahmad saat memandu acara pernikahan crazy rich Surabaya itu mengatakan, pihak keluarga hanya mengharapkan kehadiran tamu undangan.

“Jadi yang diharapkan bukan hadiah, tapi kehadirannya tamu undangan. Keren banget ya,” jelas Melaney Ricardo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121021/melaney_ricardo-9Qkb_large.jpeg
Melaney Ricardo Kaget Namanya Dikaitkan dengan Kekecewaan Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098758/melaney_ricardo-UDPR_large.jpg
Melaney Ricardo Bahagia Sambut Kado Natal Terindah Setelah 16 Tahun Penantian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098025/melaney_ricardo-05QX_large.jpg
Natal 2024, Melaney Ricardo Belajar Keteguhan Iman dari Anak-Anak Tunanetra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/33/2994960/curhat-melaney-ricardo-ditinggal-art-mudik-lebaran-capek-tapi-menyenangkan-hxDU5eiIgR.jpg
Curhat Melaney Ricardo Ditinggal ART Mudik Lebaran: Capek Tapi Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994012/melaney-ricardo-ogah-komentari-gesture-sandra-dewi-saat-diperiksa-kejagung-ri-9ZnaXkQC9t.jpg
Melaney Ricardo Ogah Komentari Gesture Sandra Dewi saat Diperiksa Kejagung RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993947/melaney-ricardo-tak-mau-suudzon-dengan-harta-sandra-dewi-JKyYNkAtqp.jpg
Melaney Ricardo Tak Mau Suudzon dengan Harta Sandra Dewi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement