MUSIK

Rieke Diah Pitaloka Rilis Ulang Lagu Yaa Lal Wathon untuk Sambut Hari Pahlawan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:05 WIB
Rieke Diah Pitaloka Rilis Ulang Lagu <i>Yaa Lal Wathon</i> untuk Sambut Hari Pahlawan
Rieke Diah Pitaloka rilis ulang lagu Yaa Lal Wathon (Foto: Ist)
JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, Jumat (10/11/2023), Rieke Diah Pitaloka merilis ulang lagu berjudul Yaa Lal Wathon. Lagu tersebut dirilis di Pondok Pesantren Nurul Huda Kabupaten Bekasi, pada Kamis, 9 November kemarin.

Lagu Yaa Lal Wathon sendiri memiliki makna cinta pada Tanah Air. Bahkan, Rieke sendiri memiliki alasan mengapa ia mau merilis ulang lagu tersebut dengan versi baru.

Menurut wanita 49 tahun ini, lagu tersebut memiliki makna tentang pentingnya pendidikan yang dilandasi keimanan. Bahkan lagu ini mampu memberikan semangat untuk mendedikasikan diri bagi bangsa dan negara.

"Semoga dapat menjadi memori kolektif, pengingat bahwa semangat keimanan yang diajarkan para pahlawan bukan untuk memecah belah," ujar Rieke Diah Pitaloka

"Spirit keimanan justru menjadi energi untuk perjuangan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur," sambungnya.

