Reaksi Putri Anne Kesal Ditanya Arya Saloka: Cari Saja Suami Kalian Sendiri!

JAKARTA - Rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka terus menjadi sorotan publik. Bahkan saat Putri Anne sedang melakukan live di salah satu sosial media miliknya, dirinya terus dicecar soal Arya Saloka.

Pertanyaan yang dilontarkan Putri Anne itu dari warganet membuat dirinya kesal. Terlebih, yang ditanyakan adalah tentang Arya Saloka suaminya tersebut.

"Ini cewek-cewek pada serem banget, ngapa pada nanya suami gue sih. Cari saja suami kalian sendiri, bukan suami gue yang dicari," kata Putri Anne dengan nada ketus yang diunggah ulang di YouTube Berkah Intertainment, Sabtu (5/8/2023).