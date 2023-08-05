Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Putri Anne Kesal Ditanya Arya Saloka: Cari Saja Suami Kalian Sendiri!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:51 WIB
Reaksi Putri Anne Kesal Ditanya Arya Saloka: Cari Saja Suami Kalian Sendiri!
Putri Anne. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka terus menjadi sorotan publik. Bahkan saat Putri Anne sedang melakukan live di salah satu sosial media miliknya, dirinya terus dicecar soal Arya Saloka.

Pertanyaan yang dilontarkan Putri Anne itu dari warganet membuat dirinya kesal. Terlebih, yang ditanyakan adalah tentang Arya Saloka suaminya tersebut.

"Ini cewek-cewek pada serem banget, ngapa pada nanya suami gue sih. Cari saja suami kalian sendiri, bukan suami gue yang dicari," kata Putri Anne dengan nada ketus yang diunggah ulang di YouTube Berkah Intertainment, Sabtu (5/8/2023).

Putri Anne

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145856/putri_anne-C1z6_large.jpg
Biodata dan Agama Putri Anne yang Jawab Komentar Netizen Nyembah Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145698/putri_anne-8B9t_large.jpg
Putri Anne Ramai Dihujat usai Bagikan Video Pole Dance Pakai Bodysuit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131351/arya_saloka-SxML_large.jpg
Arya Saloka Resmi Gugat Cerai Putri Anne, Sidang Perdana Digelar 30 April 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/33/2999337/putri-anne-jawab-kemungkinan-rujuk-dengan-arya-saloka-gue-diblok-FJAHdw1Ij7.jpg
Putri Anne Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Arya Saloka: Gue Diblok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974359/putri-anne-ngamuk-rumah-tangganya-dengan-arya-saloka-terus-dibahas-netizen-Ame4YEPMxL.jpg
Putri Anne Ngamuk Rumah Tangganya dengan Arya Saloka Terus Dibahas Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/33/2957044/putri-anne-jalan-terapi-trauma-usai-rumah-tangganya-dengan-arya-saloka-hancur-in9uJ8INAk.jpg
Putri Anne Jalan Terapi Trauma usai Rumah Tangganya dengan Arya Saloka Hancur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement