Doa Tora Sudiro Usai Putrinya Dilamar sang Kekasih

JAKARTA - Tora Sudiro datang dengan kabar bahagia. Putri sulungnya, Nabila Sudiro baru saja dilamar oleh sang kekasih, Muhammad Ivan pada Selasa (21/11/2023).

Pemilik nama lengkap Azzahra Nabila Sudiro ini langsung memberitahukan kabar bahagia ini dengan melakukan video call dengan sang ayah serta ibu sambungnya, Mieke Amalia. Nabila Sudiro merupakan anak Tora Sudiro dengan mantan istri pertamanya, Anggi Kadiman.

Dalam beberapa video yang diunggah Nabila Sudiro lewat akun Instagramnya, Muhammad Ivan nampaknya sengaja melibatkan teman-temannya untuk mempersiapkan lamaran yang begitu romantis.

Dia datang membawa buket mawar merah bersama teman-temannya yang membawa kertas yang bertuliskan 'Will You Marry Me'. Muhammad Ivan langsung berlutut di hadapan Nabila Sudiro sambil membawa cincin.

Nabila Sudiro tampak kaget sekaligus terharu melihat Ivan berlutut di hadapannya. Dengan malu-malu, Nabila menerima lamaran kekasihnya dan cincin lamaran pun disematkan di jari manisnya.

Nabila Sudiro lagi-lagi tampak tersipu malu saat memeluk sang kekasih. Reaksi teman-temannya pun begitu heboh. Mereka terlihat antusias mengabadikan momen romantis itu. Mereka pun mengunggah momen tersebut di akun Instagram masing-masing dengan menuliskan doa dan harapan terbaik untuk pasangan itu.