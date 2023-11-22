Unggah Foto Pelaku Penipuan, Kakak Jessica Iskandar: Tolong Diingat Ya Mukanya

JAKARTA - Erick Bana Iskandar ikut memberikan komentar atas tertangkapnya Christopher Steffanus Budianto, pelaku penipuan yang membuat adiknya, Jessica Iskandar mengalami kerugian hingga Rp10 miliar. Melalui akun Instagram, Erick bahkan sempat mengunggah foto Christopher Steffanus Budianto.

Melalui keterangan unggahannya, Erick mengimbau agar masyarakat terus mengingat wajah Steven. Ia bahkan tak segan menyebut Steven sebagai seorang penipu ulung.

"Untuk semua orang tolong di ingetin yaa mukanya, zaman sekarang harus hati-hati muka yang model begini aja bisa nipu puluhan M dan korban nya enggak sedikit," tulis Erick dalam keterangan unggahan Instagram Story-nya, Rabu (22/11/2023).

Erick juga berpesan agar masyarakat tak mudah percaya kepada siapapun agar tak menjadi korban seperti adiknya.