Jessica Iskandar Mendadak Flashback Penderitaan Usai Bertemu Steven yang Buron 1,5 Tahun

JAKARTA - Jessica Iskandar kini bisa bernapas lega. Penantiannya selama 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan keadilan usai ditipu habis-habisan oleh Christopher Steffanus Budianto tak lama lagi akan terwujud.

Steven diketahui telah ditangkap interpol di Thailand. Ia bahkan sempat ditahan otoritas Bangkok selama 23 hari, sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

"Ini yang ditunggu-tunggu," ucap Vincent Verhaag di Bandara Internasional, Soekarno Hatta, Cengkareng, Selasa, 21 November 2023 malam.

Mewakili Jedar, Vincent mengaku kebahagiaannya belum penuh lantaran Steven masih harus menjalani rangkaian pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

"Masih ikutin prosedur hukum di Indonesia di tahap ini kan dia masih BAP, bersyukurnya kita dapat klarifikasi dari CSB, semoga dia juga jujur," kata Vincent Verhaag.

Sementara itu, Jedar sendiri mengaku jika ia sebenarnya sudah berusaha untuk ikhlas, usai ditipu hampir Rp10 miliar. Namun ketika bertemu langsung dengan Steven, emosinya pun tak bisa dibendung.

Padahal sebelum Steven tiba, Jedar terlihat begitu kalem.

"Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih penginnya kayak emosional. Udah di tahap ikhlas, di tahap udah setahun setengah proses panjang banget," jelas Jessica Iskandar.