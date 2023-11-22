Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Iskandar Mendadak Flashback Penderitaan Usai Bertemu Steven yang Buron 1,5 Tahun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |05:42 WIB
Jessica Iskandar Mendadak Flashback Penderitaan Usai Bertemu Steven yang Buron 1,5 Tahun
Bertemu dengan Steven, Jessica Iskandar mendadak flashback penderitaan (Foto: Instagram/inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar kini bisa bernapas lega. Penantiannya selama 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan keadilan usai ditipu habis-habisan oleh Christopher Steffanus Budianto tak lama lagi akan terwujud.

Steven diketahui telah ditangkap interpol di Thailand. Ia bahkan sempat ditahan otoritas Bangkok selama 23 hari, sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia. 

"Ini yang ditunggu-tunggu," ucap Vincent Verhaag di Bandara Internasional, Soekarno Hatta, Cengkareng, Selasa, 21 November 2023 malam.

Mewakili Jedar, Vincent mengaku kebahagiaannya belum penuh lantaran Steven masih harus menjalani rangkaian pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

"Masih ikutin prosedur hukum di Indonesia di tahap ini kan dia masih BAP, bersyukurnya kita dapat klarifikasi dari CSB, semoga dia juga jujur," kata Vincent Verhaag.

Jessica Iskandar (Ayu/MPI)

Sementara itu, Jedar sendiri mengaku jika ia sebenarnya sudah berusaha untuk ikhlas, usai ditipu hampir Rp10 miliar. Namun ketika bertemu langsung dengan Steven, emosinya pun tak bisa dibendung.

Padahal sebelum Steven tiba, Jedar terlihat begitu kalem.

"Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih penginnya kayak emosional. Udah di tahap ikhlas, di tahap udah setahun setengah proses panjang banget," jelas Jessica Iskandar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement