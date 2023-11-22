Ternyata Segini Hadiah yang Didapat El Rumi usai Tumbangkan Jefri Nichol

Ternyata segini hadiah yang didapat El Rumi usai tmbangkan Jefri Nichol (Foto: Instagram/elelrumi)

JAKARTA - Ternyata segini hadiah yang didapat El Rumi usai tumbangkan Jefri Nichol dalam pertandingan Superstar Knockout pada 17 November 2023. Pertandingan yang digelar RANS Entertainment itu berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kemenangan El Rumi memang cukup menjadi kontroversi lantaran banyak yang menilai bahwa Jefri Nichol seharusnya lebih unggul karena lebih agresif di atas ring. Namun hasil akhir menunjukkan, putra Ahmad Dhani itu mampu mengalahkan aktor 24 tahun tersebut setelah melewati empat ronde.

Atas kemenangan tersebut, banyak pertanyaan soal hadiah apa yang didapatkan El Rumi lantaran berhasil menumbangkan Jefri Nichol.

Terkait pertanyaan itu, EL Rumi secara blakblakan mengatakan, bahwa tidak ada hadiah yang dijanjikan RANS Entertainment dan Raffi Ahmad selaku penyelenggara.

"Jujur enggak ada ya. Makanya tuh tagih Aa' Raffi, siapa tahu dia mau kasih hadiah. Bantu colekin dong tanya mau kasih kado apa ke El?" ujar El Rumi kepada media saat ditemui di Mahaka Square, Jakarta Utara, pada 17 November silam.

Setelah menang dari Jefri Nichol, El Rumi mengaku, tidak akan menantang siapapun. Namun, dia akan menghadapi orang yang menantang dirinya untuk bertarung di atas ring.

"Dari awal, saya selalu menerima tantangan. Silakan, ayo," ujarnya.

Pertandingan El Rumi vs Jefri Nichol berlangsung cukup sengit. Jefri Nichol yang dianggap unggul sejak babak pertama, bahkan sempat menghadiahkan pukulan cukup keras kepada anak Maia Estianty tersebut.

Pukulan Jefri sempat membuat El Rumi terpojok ke sisi ring. El Rumi lantas memberikan pukulan balasan.