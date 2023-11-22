Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata Segini Hadiah yang Didapat El Rumi usai Tumbangkan Jefri Nichol

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:28 WIB
Ternyata Segini Hadiah yang Didapat El Rumi usai Tumbangkan Jefri Nichol
Ternyata segini hadiah yang didapat El Rumi usai tmbangkan Jefri Nichol (Foto: Instagram/elelrumi)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini hadiah yang didapat El Rumi usai tumbangkan Jefri Nichol dalam pertandingan Superstar Knockout pada 17 November 2023. Pertandingan yang digelar RANS Entertainment itu berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kemenangan El Rumi memang cukup menjadi kontroversi lantaran banyak yang menilai bahwa Jefri Nichol seharusnya lebih unggul karena lebih agresif di atas ring. Namun hasil akhir menunjukkan, putra Ahmad Dhani itu mampu mengalahkan aktor 24 tahun tersebut setelah melewati empat ronde.

Atas kemenangan tersebut, banyak pertanyaan soal hadiah apa yang didapatkan El Rumi lantaran berhasil menumbangkan Jefri Nichol. 

Terkait pertanyaan itu, EL Rumi secara blakblakan mengatakan, bahwa tidak ada hadiah yang dijanjikan RANS Entertainment dan Raffi Ahmad selaku penyelenggara.

El Rumi

"Jujur enggak ada ya. Makanya tuh tagih Aa' Raffi, siapa tahu dia mau kasih hadiah. Bantu colekin dong tanya mau kasih kado apa ke El?" ujar El Rumi kepada media saat ditemui di Mahaka Square, Jakarta Utara, pada 17 November silam.

Setelah menang dari Jefri Nichol, El Rumi mengaku, tidak akan menantang siapapun. Namun, dia akan menghadapi orang yang menantang dirinya untuk bertarung di atas ring.

"Dari awal, saya selalu menerima tantangan. Silakan, ayo," ujarnya.

Pertandingan El Rumi vs Jefri Nichol berlangsung cukup sengit. Jefri Nichol yang dianggap unggul sejak babak pertama, bahkan sempat menghadiahkan pukulan cukup keras kepada anak Maia Estianty tersebut.

Pukulan Jefri sempat membuat El Rumi terpojok ke sisi ring. El Rumi lantas memberikan pukulan balasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175531/cincin_lamaran_syifa_hadju-aMCN_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Irwan Mussry di Balik Cincin Lamaran El Rumi untuk Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174965/el_rumi_dan_syifa_hadju-Eom3_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Deswita Maharani: Impian Semua Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174714/el_rumi_dan_syifa_hadju-zdqC_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Thariq Halilintar: Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174390/el_rumi-UpYH_large.jpg
El Rumi Pamer Foto Pakai Baju Adat Jawa, Rumor Pernikahan Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161767/el_rumi-Wiax_large.jpg
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155187/el_rumi_dan_syifa_hadju-BFSI_large.jpg
Dapat Restu dari Syifa Hadju, El Rumi Makin Semangat Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement