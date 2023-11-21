Menang Tinju, El Rumi Minta Jam Mewah Rp100 Juta ke Maia Estianty

JAKARTA - El Rumi masih jadi buah bibir usai kemenangannya melawan Jefri Nichol di pertandingan tinju bertajuk Superstar Knockdown, pada Jumat lalu. Pada kemenangannya kali ini, El pun meminta hadiah spesial pada sang ibunda, Maia Estianty.

Momen El meminta hadiah pada sang bunda bahkan sempat diabadikan dalam akun YouTube Maia Al El Dul TV. Sebelum pertandingan, El meminta hadiah sebuah jam Rolex bila dirinya bisa menang melawan Jefri Nichol.

“Menang kasih jam gak? Menang beliin jam dong, Rolex, Rolex,” kata El pada Maia, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (20/11/2023).

“Nanti kita tagih guys, kalau menang kita bikin konten kita ke Rolex,” tambahnya.

Mendengar ucapan El, Maia hanya tersenyum. El pun terlihat semakin semangat meminta jam mewah itu sebagai hadiahnya bila memenangkan pertandingan.

El juga menyebut harga untuk satu jam tangan itu yang berkisar Rp100 juta. El pun membujuk sang ibunda mengingat harga tersebut seolah tak mahal untuk sosok Maia Estianty.

“Cuma Rp100 juta doang,” katanya.

Maia pun mengatakan dirinya sudah memberikan uang tunai untuk El sebelum pertandingan. Mendengarnya, El pun tertawa dan mengakui bahwa Maia sudah memberikannya uang tunai sebelum pertandingan.