Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menang Tinju, El Rumi Minta Jam Mewah Rp100 Juta ke Maia Estianty

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |02:30 WIB
Menang Tinju, El Rumi Minta Jam Mewah Rp100 Juta ke Maia Estianty
El Rumi minta jam Rp100 juta ke Maia Estianty (Foto: Instagram/elelrumi)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi masih jadi buah bibir usai kemenangannya melawan Jefri Nichol di pertandingan tinju bertajuk Superstar Knockdown, pada Jumat lalu. Pada kemenangannya kali ini, El pun meminta hadiah spesial pada sang ibunda, Maia Estianty.

Momen El meminta hadiah pada sang bunda bahkan sempat diabadikan dalam akun YouTube Maia Al El Dul TV. Sebelum pertandingan, El meminta hadiah sebuah jam Rolex bila dirinya bisa menang melawan Jefri Nichol.

“Menang kasih jam gak? Menang beliin jam dong, Rolex, Rolex,” kata El pada Maia, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (20/11/2023).

“Nanti kita tagih guys, kalau menang kita bikin konten kita ke Rolex,” tambahnya.

El Rumi dan Maia Estianty

Mendengar ucapan El, Maia hanya tersenyum. El pun terlihat semakin semangat meminta jam mewah itu sebagai hadiahnya bila memenangkan pertandingan.

El juga menyebut harga untuk satu jam tangan itu yang berkisar Rp100 juta. El pun membujuk sang ibunda mengingat harga tersebut seolah tak mahal untuk sosok Maia Estianty.

“Cuma Rp100 juta doang,” katanya.

Maia pun mengatakan dirinya sudah memberikan uang tunai untuk El sebelum pertandingan. Mendengarnya, El pun tertawa dan mengakui bahwa Maia sudah memberikannya uang tunai sebelum pertandingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175531/cincin_lamaran_syifa_hadju-aMCN_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Irwan Mussry di Balik Cincin Lamaran El Rumi untuk Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174965/el_rumi_dan_syifa_hadju-Eom3_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Deswita Maharani: Impian Semua Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174714/el_rumi_dan_syifa_hadju-zdqC_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Thariq Halilintar: Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174390/el_rumi-UpYH_large.jpg
El Rumi Pamer Foto Pakai Baju Adat Jawa, Rumor Pernikahan Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161767/el_rumi-Wiax_large.jpg
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155187/el_rumi_dan_syifa_hadju-BFSI_large.jpg
Dapat Restu dari Syifa Hadju, El Rumi Makin Semangat Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement