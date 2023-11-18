El Rumi Menang, Maia Estianty Puji Jefri Nichol

JAKARTA - Maia Estianty mengaku bangga setelah anak keduanya, El Rumi menang tinju melawan Jefri Nichol. Hal itu ia sampaikan dalam postingannya di Instagram.

Maia turut hadir di acara pertandingan tersebut. Dia tampil cantik dalam balutan blouse motif dipadukan dengan celana merah. Dia juga sempat mengunggah beberapa foto bersama buah hatinya dengan caption ucapan syukur.

"Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih Yaa Allah telah mengabulkan doa kami. DIA pemberi keputusan terbaik," tulis Maia dalam keterangannya seperti dikutip dari Instagram @maiaestiantyreal, Sabtu (18/11/2023).

Maia juga mengaku bangga kepada buah hatinya itu. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memberi dukungan kepada mantan kekasih Marsha Aruan itu.

"Proud of you son @elelrumi …the champ… Makasih juga untuk doa kalian semua yg mendoakan EL, dan sodara-sodara yang dateng udah ikutan doa dan support EL… tanpa doa kalian, tidak mungkin keajaiban datang," sambungnya.

Meski demikian, Maia juga memberi pesan kepada lawan main El, Jefri Nichol. "Buat @jefrinichol BIG RESPECT for you…. You are also the champ," katanya.

BACA JUGA: