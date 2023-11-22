Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Profesi Orangtua Rinoa Aurora

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |05:06 WIB
JAKARTA - Masyarakat Indonesia saat ini tengah menyoroti kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh Rinoa Aurora Senduk. Bagaimana tidak, gadis 19 tahun asal Sulawesi Utara itu dikabarkan dianiaya oleh kekasihnya sendiri, yang juga merupakan putra dari aktor senior Willy Dozan.

Dari hasil perbuatannya, Rinoa pun melaporkan kekasihnya yang juga merupakan anak dari penyanyi Betharia Sonata itu ke pihak yang berwajib pada 8 November 2023. Sampai akhirnya, di 16 November kemarin, Leon pun ditahan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan.

Menariknya, di tengah kasus tersebut, Rinoa menunjuk ibundanya sendiri, Yuliana Asad sebagai kuasa hukum. Hal itu membuat publik penasaran soal profesi yang digeluti oleh bintang Si Doel The Series tersebut.

Dikutip dari berbagai sumber, ayah Rinoa disebut bernama Jones Andrias Mait. Namun, tak banyak informasi yang diketahui tentang ayah Rino, selain pria tersebut diketahui pernah berprofesi sebagai Lurah di Kelurahan Kolongan, Tomohon.

Rinoa Aurora Senduk (Selvianus)

