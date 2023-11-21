Ogah Damai, Rinoa Aurora Senduk Punya Saksi Kunci Kasus Penganiayaan Leon Dozan

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Yuliana Assad bakal menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Saksi tersebut mengetahui kasus dugaan penganiayaan menyeret Leon Dozan.

Diketahui, saat ini, putra Willy Dozan itu telah ditahan oleh penyidik, sejak diamankan pada 16 November 2023 lalu.

"Pak Willy dan ibu Betharia Sonata meminta maaf, tapi proses hukum berlanjut, kami hormati sedang berlangsung. Proses hukum tetap berjalan dan besok adalah pemeriksaan saksi,"ujar Yuliana Assad saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat.

Terkait saksi-saksi dihadirkan, Rinoa menerangkan, pihaknya berencana menghadirkan saksi dari sahabat-sahabat dekatnya. Nantinya bakal memberikan keterangan, terkait kasus dugaan penganiayaan menyeret Leon Dozan.

"Teman-teman kampus saya, karena saya hampir setiap hari ketemu temen-temen kampus," ucap Rinoa.

Yuliana Assad juga menepis adanya klaim dari pihak Leon Dozan, sempat mengaku kalau pihaknya telah menempuh upaya damai. Pasalnya hal itu berlaku, jika dibuktikan dengan surat perdamaian dikeluarkan oleh penyidik.

"Untuk saat ini proses hukum berlanjut, kalau ada perdamaian pasti akan dibuktikan dengan surat perdamaian. Harus dibuktikan dengan fakta dan bukti kalau nggak ada itu hoaks," tutur Yuliana.

BACA JUGA: