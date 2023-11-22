Rilis Ulang Lagu Yang Terbaik Bagimu, Donnie Eks ADA Band Gandeng Penyanyi Pendatang Baru

JAKARTA - Penyanyi Donnie Sibarani eks ADA Band merilis ulang single hits bertajuk 'Yang Terbaik Bagimu' pada Rabu, 22 November 2023. Sama seperti versi sebelumnya, Donie masih memilih untuk tak membawakan lagu ini sendirian.

Bukan lagu berduet dengan Gita Gutawa, kini Donnie tampak menggandeng penyanyi pendatang baru bernama Aura. Lewat lagu ini, ia seolah ingin mengulang kisah kesuksesannya di lagu itu bersama putri Erwin Gutawa tersebut.

“Jadi, pertama kali ketemu itu, Aura nyanyiin lagu Yang Terbaik Bagimu, dan saya ngelihat dia talentanya besar banget,” ujar Donnie di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 23 November 2023.

Lagu Yang Terbaik Bagimu yang dibawakan kembali oleh Donnie bersama dengan Aura dalam format yang lebih megah dan spesial Tentu dengan ini, Donnie ingin kembali mengingatkan Gen Z bahwa ada pesan baik di balik lagu tersebut.