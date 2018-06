JAKARTA - Usai memutuskan hengkang dari Ada Band pada 2017 lalu, Donnie Sibarani mulai menunjukan tajinya dalam industri musik Tanah Air. Ya, Donnie Sibarani belum lama ini menelurkan single teranyar yang bertajuk 'Will You Marry Me'.

Oleh karenanya, saat ini Donnie mengaku sibuk untuk melakukan berbagai promo lagu tersebut.

"Sekarang lagi sibuk promo berkegiatan untuk projek solo karena sekarang saya sudah jadi penyanyi solo. Jadi singlenya keluar dengan judul Will You Marry Me. Lagu ini bikin dapet kerjaan untuk wedding, masih tetep nyanyi," kata Donnie Sibarani saat dijumpai belum lama ini.

Sementara itu, diakui oleh mantan vokalis Ada Band ini bahwa lagu tersebut menjadi suatu pembuktian bahwa dirinya tetap eksis dalam industri musik Tanah Air. Seolah menegaskan bahwa dirinya tak benar-benar menghilang dari dunia hiburan tarik suara.

"Kenapa gue harus jadiin lagu ini first single karena memang gue tetep berkarya walaupun mungkin sudah tidak di band. Sekarang sudah solo tapi gue tetep pengin bawa benang merah, lagu gue tetap cinta tetap romantis," lanjutnya.

Lebih lanjut, Donnie kembali menambahkan bahwa lagu barunya tersebut sudah mendapatkan tempat di masyarakat. Bahkan menurutnya respon positif diterimanya ketika merilis lagu ini sejak Maret lalu.

Kendati demikian, Donnie pun berharap agar lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya, tidak hanya untuk yang akan menikah, tetapi juga bagi yang sudah menikah.

"Bagus ya karena memang ceritanya juga hal yang indah, romantis, tentang cinta. Saya pengin lagu ini enggak cuma buat orang menikah tapi juga mengingatkan (yang sudah menikah) bahwa kita pernah melewati fase itu. Deg-degannya, bingungnya," pungkasnya.

