JAKARTA - Donnie Sibarani lekat erat dengan band yang membesarkan namanya, ADA Band. Setelah memutuskan keluar, Donnie pun mencoba terus berkarya agar tak selalu berada di bawah bayang-bayang ADA Band. Mencoba peruntungan sebagai penyanyi solo, ADA Band menghadirkan karya baru.

Single berjudul Will You Marry Me menjadi langkah baru Donnie sebagai penyanyi solo. Ia mencoba mengeksplorasi segala kemampuan bernyanyi agar bisa memberikan warna dan citra baru. Satu hal yang tak bisa hilang, lagu dengan nuansa ballad dan mellow tetap ia nyanyikan.

"Saya di solo ini lebih ingin mengeksplore segalanya, seperti musiknya yang fresh. Sebetulnya tetap ballad, cinta, dan tetap sesuatu yang positif juga. Tapi lebih berkonsep kekinian," cerita Donnie jumpa pers di Hard Rock Cafe, Jakarta Selatan.

Lewat Will You Marry Me yang merupakan ciptaan dari Rayen Pono, Donnie yakin bisa eksis sebagai penyanyi solo. Ketika mendengar lagu ini, Donnie langsung jatuh hati.

"Ini lagu baru yang tiba-tiba secara konsep, nada mencuri perhatian seorang Donnie, dan sepakat lagu ini layak," jelasnya.

Tak cuma nada yang mencuri perhatian, Donnie menilai lagu ini akan membuat pendengar jatuh hati.

"Lagu ini ceritanya tentang bagaimana seseorang melamar pasangannya, ini momen yang sakral dan dinantikan. Moment melamar ini kan janji suci, kalau boleh ditarik benang merahnya, mengingatkan kembali cinta itu sendiri," tukas Donnie.

