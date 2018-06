JAKARTA - Usai memutuskan diri untuk bersolo karier dalam industri musik Tanah Air, ada yang berbeda dari penampilan Donnie Sibarani. Mantan vokalis Ada Band ini rupanya tampak terlihat langsing ketika memulai solo kariernya.

Usut punya usut, keputusan Donnie ditenggarai untuk mengubah imejnya sebagai mantan vokalis Ada Band. Sebab, nama Donnie Sibarani sendiri sangat lekat dengan Ada Band.

Sementara itu, berat badannya yang dahulu hampir mencapai 100 kg hingga pada akhirnya ia sukses menurunkan sebanyak 19 kg, merupakan sebuah tantangan dari manajemen barunya.

"Image-nya sekarang beda ya. Kaya kemaren saya abis keluar dari Ada band sampai betul-betul wah ini tantangan nih sama manajemen, 'gimana kalau lo ngurusin'. Karna memang waktu terakhir itu udah hampir 99 kilo, kemudian setelah satu bulan 2 minggu saya turun sampai 19 kilo," kata Donnie Sibarani saat dijumpai belum lama ini.

Kendati begitu, ketika berat badannya telah berhasil turun, justru membuat banyak orang yang kaget. Bahkan banyak yang menilai dirinya sakit. Tetapi hal itu ditampik olehnya lantaran ingin memunculkan imej baru untuk projek solonya.

"Dan waktu saya presscon itu, banyak yang kaget juga, dipikir saya sakit atau apa. Tapi itu bagian challange diri saya, apa nih create apa," sambungnya.

Lebih lanjut, Donnie menambahkan bahwa dirinya untuk saat sekarang terlihat lebih casual dan bebas untuk menentukan penampilan. Ketimbang saat berada dalam band terdahulunya yang harus tampak kompak ketika diatas panggung.

"Kalau sekarang saya lebih casual, dan lebih karna sendirian jadi lebih luwes dan leluasa, dulu kan saya sama temen-temen (Ada band) jadi saya mikirin penampilan yang lain juga cocok enggak sama temen-temen yang lain. Kalau saya sekarang lebih fresh lebih casual, terus lebih enak mau kemana-mana," tukasnya.

Seperti diketahui, Donnie Sibarani memutuskan hengkang dari Ada Band pada 2017 kemarin. Sontak keputusan Donnie Sibarani menimbulkan luka bagi para fansnya yang telah mengikuti Donnie Sibarani sejak 2003 silam. Kini, Donnie Sibarani telah menelurkan single yang bertajuk 'Will You Marry Me'.

