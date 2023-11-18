Pesan Romantis Maria Theodore untuk Jefri Nichol, Meski Kalah Tinju Lawan El Rumi

JAKARTA - Jefri Nichol mengakui kehebatan El Rumi di ring tinju. Meski kalah, Maria Theodore tetap menjadikan Jefri Nichol juara di hatinya.

El Rumi dan Jefri Nichol bertarung di Superstar Knockout berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertandingan itu, El Rumi keluar sebagai juara.

El Rumi mendapatkan skor 38, 39, 39. Sementara Jefri Nichol dengan skor 38, 37, 37. Juri kemudian menyatakan El Rumi sebagai pemenang adu tinju ini dengan persaingan yang begitu sengit sejak awal laga.

Meski kalah, namun hal itu tidak berlaku bagi Maria Theodore, kekasih Jefri Nichol. Baginya, bintang film Dear Nathan itu selalu menjadi juara di hatinya. Hal itu diutarakan dirinya di media sosial Instagram miliknya itu.