HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anya Geraldine Pernah Gemuk, Baru Berhenti Makan setelah Muntah

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:32 WIB
Anya Geraldine Pernah Gemuk, Baru Berhenti Makan setelah Muntah
Anya Geraldine mengaku pernah gemuk. (Foto: Instagram/@anyageraldine)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Anya Geraldine memiliki tubuh tinggi semampai yang menggoda. Namun siapa sangka, ternyata dia sempat begitu gemuk saat masih kecil. 

"Aku itu gemuk banget waktu kecil, sekitar SD sampai SMP lah. Gemuk yang kayak anak enggak keurus gitu loh," ujarnya dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier, pada 14 Oktober silam.

Selebgram 27 tahun tersebut mengaku, saat kecil memang doyan makan. "Aku merasa enggak bisa kenyang gitu loh. Jadi makan terus. Misalnya, habis makan mie goreng nih lanjut makan nugget dan lainnya," tutur bintang Layangan Putus tersebut. 

Anya Geraldine menambahkan, baru akan merasa kenyang ketika dirinya tak lagi mampu memasukkan makanan ke tubuhnya. "Sampai muntah, baru tandanya aku kenyang. Gitu, makanya dulu aku gemuk banget," tuturnya menambahkan.

Anya Geraldine mengaku pernah gemuk saat kecil. (Foto: YouTube Deddy Corbuzier)

Untuk membuktikan pernyataannya tersebut, mantan kekasih Ovy Rangkuti ini memperlihatkan foto masa kecilnya dalam podcast tersebut. Dalam foto itu, Anya masih terlihat manis dengan pipi chubby dan rambut panjang hitamnya. 

Dengan tinggi 177 sentimeter, Anya Geraldine kini memiliki bobot 58-60 kilogram. Untuk menjaga berat badan ideal tersebut, dia mengaku, rutin latihan beban di gym dan mengatur pola makan dengan bantuan dokter ahli gizi.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
