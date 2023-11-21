Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pangeran William Rebut Gelar Pria Berkepala Plontos Paling Seksi di Dunia dari Vin Diesel

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:05 WIB
Pangeran William Rebut Gelar Pria Berkepala Plontos Paling Seksi di Dunia dari Vin Diesel
Pangeran William menjadi pria berkepala plontos terseksi di dunia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Vin Diesel harus menyerahkan tahtanya sebagai Pria Berkepala Plontos Terseksi di Dunia kepada Pangeran William pada tahun ini.

Tahun lalu, tahta tersebut masih dipegang aktor Fast and Furious itu dengan Jason Statham di peringkat kedua.

Namun penelitian Reboot tahun ini menunjukkan, tren pencarian di internet seputar pria berkepala plontos mengarah kepada Pangeran William.

Tak hanya itu, penilaian juga dilihat dari tinggi badan, kekayaan, dan fitur wajah dengan proporsi ideal yang kerap digunakan dalam karya seni terkenal. Kilau pada kepala bahkan menjadi nilai tersendiri.

Selain memenuhi kriteria utama tersebut, Pangeran William juga mendapat voting paling banyak ketimbang pesaing utama lainnya. Ini daftar 10 pria berkepala plontos terseksi di dunia versi Reboot:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
