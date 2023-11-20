Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Damai, Ibunda Rinoa Aurora Senduk Mengaku Tak Bertemu Pihak Leon Dozan di Polres

Selvianus , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |22:00 WIB
Bantah Damai, Ibunda Rinoa Aurora Senduk Mengaku Tak Bertemu Pihak Leon Dozan di Polres
Ibunda Rinoa Aurora Senduk bantah damai dengan pihak Leon Dozan (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk yang juga merupakan kuasa hukum bagi putrinya, membantah pernyataan Firdaus Oiwobo yang mengaku bahwa telah terjadinya perdamaian antara pihaknya dengan Leon Dozan. Kemunculan bantahan dari Yuliana Assad, seolah merupakan penegasan bahwa pihaknya akan tetap menempuh proses hukum yang sampai saat ini masih berada dalam proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Pusat.

Rencananya, pihaknya pun bakal menghadirkan sejumlah saksi-saksi, untuk memberikan keterangan, terkait kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh putrinya, Rinoa Aurora Senduk.

"Belum ada perdamaian. Jadi proses hukum berlanjut dan besok ada agenda pemeriksaan saksi. Pasalnya 352 ringan anak saya terjerat pasal 351, anak saya luka lebam banyak dan ada visum-visum," ujar Yuliana Assad saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Kendati tetap akan memproses kasus tersebut secara hukum, Yuliana mengatakan kalau pihaknya sudah memaafkan Leon Dozan. Akan tetapi, ia membantah untuk mencabut laporan yang jelas merugikan putrinya.

Rinoa Aurora Senduk (Selvianus)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/33/2947685/rinoa-aurora-senduk-ungkap-resolusi-di-2024-dekatkan-diri-ke-tuhan-hingga-hilangkan-trauma-EJcH0Xp6eJ.jpg
Rinoa Aurora Senduk Ungkap Resolusi di 2024, Dekatkan Diri ke Tuhan hingga Hilangkan Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/33/2945649/rinoa-aurora-senduk-masih-atasi-trauma-usai-diduga-dianiaya-leon-dozan-cmcxcij2Ro.jpg
Rinoa Aurora Senduk Masih Atasi Trauma Usai Diduga Dianiaya Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/33/2940573/rinoa-aurora-senduk-comeback-di-instagram-ucapkan-terima-kasih-dan-maaf-buEqFcJ6LJ.jpg
Rinoa Aurora Senduk Comeback di Instagram, Ucapkan Terima Kasih dan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/33/2935366/rinoa-aurora-senduk-mengaku-bingung-saat-diangkat-willy-dozan-jadi-anak-ZdRTnrEJrl.jpg
Rinoa Aurora Senduk Mengaku Bingung saat Diangkat Willy Dozan Jadi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/33/2932176/rinoa-aurora-senduk-akan-cabut-laporan-atas-leon-dozan-betharia-sonata-bersyukur-oxK8xLVo3A.jpg
Rinoa Aurora Senduk Akan Cabut Laporan Atas Leon Dozan, Betharia Sonata Bersyukur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement