Setelah Coldplay, 2 Konser Musik Besar Ini Siap Digelar di Indonesia

Konser musik besar siap digelar di Indonesia bulan depan. (Foto: Live Nation)

JAKARTA - Coldplay telah merampungkan konser ‘Music of the Sphere’ di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, pada 15 November silam. Nyaris sepekan berlalu, euforia konser tersebut masih dirasakan penggemar.

Setelah Coldplay, ‘pesta’ musik apalagi yang bakal digelar di Indonesia selanjutnya? Nah, dua konser besar yang akan digelar bulan depan ini bisa menjadi pilihan karena sudah pasti tidak kalah seru.

1.Djakarta Warehouse Project (DWP)

Djakarta Warehouse Project (DWP) akan kembali digelar untuk ke-15 kalinya di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park Bali, pada 8-10 Desember 2023. Penjualan tiket sudah dibuka sejak September silam, lewat laman dwpfest.com.

Ada dua kategori tiket yang tersedia: Daily Pass dengan tiket seharga Rp900.000 hingga Rp2 juta dan 3 Days Pass seharga Rp1,7 juta hingga Rp4,8 juta. Dengan harga tersebut, DWP akan dimeriahkan David Guetta, Dimitri Vegas, DJ Snake, Galantis, hingga Weird Genius.