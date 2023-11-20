Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rinoa Aurora Senduk Alami Tekanan Psikis Imbas Penganiayaan yang Dilakukan Leon Dozan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:55 WIB
Rinoa Aurora Senduk Alami Tekanan Psikis Imbas Penganiayaan yang Dilakukan Leon Dozan
Rinoa Aurora Senduk alami tekanan psikis (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk akhirnya muncul di hadapan media saat menyambangi Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023) sekitar pukul 14.00 WIB. Sambil meneteskan air mata, Rinoa pun diketahui hadir untuk menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan yang menyeret aktor Leon Dozan.

Dihadapan awak media, Rinoa Aurora Senduk sempat meneteskan air mata karena mengalami tekanan psikis. Pasalnya, ia dan Leon diketahui sempat cekcok hebat sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

"Nanti ya, dia masih trauma Rinoa karena masih takut karena perlakuan leon pada saat itu suka ngejar-ngejar yaudah. Jadi anak saya masih trauma dengan keadaan kemarin atas perbuatan Leon," ujar Yuliana Assad selaku ibunda Rinoa Aurora Senduk kepada awak media.

Dalam kesempatan yang sama, Rinoa sempat bercerita kalau perlakukan Leon Dozan pada saat kejadian cukup kejam. Sebab, dirinya beberapa kali ditarik-tarik hingga membuat bajunya sampai robek.

Rinoa Aurora Senduk

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/33/2947685/rinoa-aurora-senduk-ungkap-resolusi-di-2024-dekatkan-diri-ke-tuhan-hingga-hilangkan-trauma-EJcH0Xp6eJ.jpg
Rinoa Aurora Senduk Ungkap Resolusi di 2024, Dekatkan Diri ke Tuhan hingga Hilangkan Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/33/2945649/rinoa-aurora-senduk-masih-atasi-trauma-usai-diduga-dianiaya-leon-dozan-cmcxcij2Ro.jpg
Rinoa Aurora Senduk Masih Atasi Trauma Usai Diduga Dianiaya Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/33/2940573/rinoa-aurora-senduk-comeback-di-instagram-ucapkan-terima-kasih-dan-maaf-buEqFcJ6LJ.jpg
Rinoa Aurora Senduk Comeback di Instagram, Ucapkan Terima Kasih dan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/33/2935366/rinoa-aurora-senduk-mengaku-bingung-saat-diangkat-willy-dozan-jadi-anak-ZdRTnrEJrl.jpg
Rinoa Aurora Senduk Mengaku Bingung saat Diangkat Willy Dozan Jadi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/33/2932176/rinoa-aurora-senduk-akan-cabut-laporan-atas-leon-dozan-betharia-sonata-bersyukur-oxK8xLVo3A.jpg
Rinoa Aurora Senduk Akan Cabut Laporan Atas Leon Dozan, Betharia Sonata Bersyukur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement