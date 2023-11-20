Rinoa Aurora Senduk Alami Tekanan Psikis Imbas Penganiayaan yang Dilakukan Leon Dozan

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk akhirnya muncul di hadapan media saat menyambangi Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023) sekitar pukul 14.00 WIB. Sambil meneteskan air mata, Rinoa pun diketahui hadir untuk menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan yang menyeret aktor Leon Dozan.

Dihadapan awak media, Rinoa Aurora Senduk sempat meneteskan air mata karena mengalami tekanan psikis. Pasalnya, ia dan Leon diketahui sempat cekcok hebat sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

"Nanti ya, dia masih trauma Rinoa karena masih takut karena perlakuan leon pada saat itu suka ngejar-ngejar yaudah. Jadi anak saya masih trauma dengan keadaan kemarin atas perbuatan Leon," ujar Yuliana Assad selaku ibunda Rinoa Aurora Senduk kepada awak media.

Dalam kesempatan yang sama, Rinoa sempat bercerita kalau perlakukan Leon Dozan pada saat kejadian cukup kejam. Sebab, dirinya beberapa kali ditarik-tarik hingga membuat bajunya sampai robek.