Didepak dari Persik Kediri, Gunawan Dwi Cahyo Akui Kaget

BOGOR - Pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo mengaku kaget saat mengetahui bahwa dirinya dikeluarkan dari klub Persik Kediri. Hal yang membuatnya semakin terkejut, yakni lantaran pemecatan tersebut dilakukan di tengah proses perceraiannya dengan Okie Agustina.

"Ya kaget, cuma kan mungkin rezeki dari Allah kalau memang berhenti disini kita nggak tahu kedepan seperti apa," ujar Gunawan Dwi Cahyo saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11/2023).

Disisi lain, dia tak menampik kalau belakangan ini dirinya sering absen dalam sesi latihan.

"Karena saya harus bolak-balik ke Bogor jadi mungkin banyak izin dan mungkin agak drop saya udah beberapa hari nggak ikut latihan dan mungkin itu keputusan manajemen," ujarnya.

Gunawan sendiri berusaha menghormati keputusan tim. Dia meyakini jika rezeki sudah menjadi takdir Tuhan, termasuk kelangsungan kariernya di dunia sepakbola.

"Apapun putusan dari manajemen itu saya hargai, dan hubungan saya sama Persik Kediri sampai sekarang sudah baik-baik aja," ujarnya.

Adapun terkait urusan perceraiannya, Gunawan mengaku sudah sepakat berpisah dengan Okie Agustina. Dia juga tak keberatan hak asuh anak jatuh kepada Okie selaku penggugat.

"Hak asuh ikut sama Okie dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab terhadap anak," tuturnya.