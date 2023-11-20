Okie Agustina Ragukan Ucapan Gunawan Dwi Cahyo Soal Hubungannya dengan Key Yunita

BOGOR - Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo sepakat untuk bercerai setelah menjalani mediasi di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11/2023). Pasangan yang menikah pada 2012 itu merasa jika rumah tangga mereka sudah tak bisa dilanjutkan lagi.

Bukan tanpa sebab, pasalnya pasangan ini mengaku sudah berbeda visi dan misi, sehingga perpisahan pun sengaja dipilih mereka.

"Jadi intinya kita nggak mau saling menjelekkan dan ribut-ribut. Jadi yaudah kita sekarang pisah baik-baik, memang ada sesuatu hal yang memang visi misi kita tidak bisa disatukan yaudah kita baik-baik aja lah," kata Okie Agustina usai mediasi, Senin (20/11/2023).

Terkait isu orang ketiga, Gunawan diketahui sempat memberikan bantahan terkait tersebut. Sementara Okie, ia tampak ragu dengan klarifikasi suaminya yang menyebut bahwa hubungannya dengan Key Yunita hanyalah sebatas teman.