Mediasi Gagal, Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo Sepakat Cerai

BOGOR - Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo sepakat untuk bercerai. Keputusan tersebut terjadi usai keduanya menjalani mediasi di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11/2023).

Okie dan Gunawan diketahui menjalani mediasi selama kurang lebih 3 jam bersama hakim mediator. Ini dilakukan guna mencari solusi terbaik dari masalah rumah tangga yang tengah dihadapinya.

BACA JUGA: Alasan Gunawan Dwi Cahyo Pamer Lagu saat Proses Cerai dengan Okie Agustina

"Tadi kita udah mediasi, memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak, itu aja sih. Jadi memang ini kesepakatan bersama untuk kita berpisah," kata Okie Agustina di PA Bogor usai mediasi.

Dalam kesempatan yang sama, Gunawan Dwi Cahyo juga menegaskan jika keduanya tak ingin saling menyalahkan. Begitupun Okie Agustina.

"Sebenarnya sih nggak ada yang alot ya, kita ngobrol dari hati ke hati seperti yang pak hakim tanya, buat masa depan anak aja sih. Dan kita juga nggak mau ada menyalahkan satu sama lain," ujar Gunawan.

"Jadi intinya kita nggak mau saling menjelekkan dan ribut-ribut. Jadi yaudah kita sekarang pisah baik-baik, memang ada sesuatu hal yang memang visi misi kita tidak bisa disatukan yaudah kita baik-baik aja lah," kata Okie.

(van)