Alasan Dewa 19 dan Slank Pernah Ribut di Masa Lalu

JAKARTA - Alasan Dewa 19 dan Slank pernah ribut di masa lalu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Diketahui, Dewa 19 dan Slank band besar yang aktif hingga saat ini. Pada masa lalu, keduanya sama-sama memiliki popularitas yang besar pada waktu yang bersamaan.

Perselisihan antara keduanya menjadi topik hangat perbincangan. Dewa 19 dan Slank pernah dikabarkan terlibat dalam konflik yang disebut sebagai perang dingin karena keduanya sama-sama memiliki basis penggemar yang besar.

Kisah konflik ini diperkirakan dimulai pada tahun 1997. Saat itu, Dewa 19 dan Slank tampil bersama di Ancol, Jakarta.

BACA JUGA: Alasan Andra Ramadhan Gabung Jadi Gitaris Dewa 19

Dilaporkan bahwa Dewa 19 diminta untuk menjadi penutup acara. Namun, Slank yang biasanya menjadi penutup tampil lebih awal dari jadwal yang ditentukan.

Ketika Slank tampil, terjadi kerusuhan di antara penonton. Penyelenggara acara berusaha menghentikan penampilan Slank, tetapi Bimbim dan rekan-rekannya menolak karena khawatir hal itu akan memicu kemarahan dan kekacauan di antara penonton. Akhirnya, Slank tetap melanjutkan pertunjukan hingga akhir.

Setelah penampilan Slank, penonton segera meninggalkan lokasi. Ahmad Dhani dan yang lainnya dikabarkan merasa kecewa karena minimnya jumlah penonton.

Namun, Ahmad Dhani membantah kabar tersebut. Menurutnya, informasi tersebut hanyalah hoaks.

"Itu hoax. Jadi kami Dewa 19 enggak pernah ribet sama siapa yang main duluan. Yang penting kita dibayar duluan. Siapa yang main duluan terserah, yang penting kita dibayar duluan," kata Ahmad Dhani dalam sebuah podcast bersama Rian D'Masiv.

Ahmad Dhani juga menjelaskan bahwa mereka tidak pernah mengalami masalah dengan jadwal tampil. "Kadang-kadang, kami memilih waktu. Misalnya, jika banyak band yang tampil pukul 7 malam, itu lebih baik bagimu. Kami tidak pernah bangga tampil terakhir. Kami bangga dibayar terlebih dahulu," tambah Dhani.