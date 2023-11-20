Alasan Andra Ramadhan Gabung Jadi Gitaris Dewa 19

JAKARTA - Mengulik alasan Andra Ramadhan gabung jadi gitaris Dewa 19. Padahal saat masih duduk di bangku SMP, musisi 51 tahun ini justru jatuh cinta pada alat musik drum.

Lalu apa alasan Andra justru memilih gitar ketimbang drum yang lebih dahulu mencuri hatinya? Andra mengaku, alasannya meninggalkan mimpi jadi drummer karena orangtua.

BACA JUGA: Dewa 19 hingga Raisa Sukses Meriahkan Sound of Unity

Bukan karena tak direstui, tapi lebih kondisi lingkungan tempat tinggalnya. “Dulu kan gue tinggal di kampung. Jadi enggak mungkin punya ruang kedap suara gitu,” katanya dalam YouTube Video Legend, pada September 2020.

Andra Ramadhan mengaku, orang tuanya khawatir tetangga pada protes karena terganggu dengan suara pukulan drum miliknya. Saat itu, dia tak banyak membantah dan akhirnya berhenti main drum.

Dari drum, Andra kemudian mulai belajar bermain gitar secara otodidak pada 1986. Menurutnya, gitar merupakan alat musik yang asik karena bisa dimainkan secara pelan dan juga kencang jika diinginkan.