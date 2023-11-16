Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Dewa 19 yang Tidak Pernah Dinyanyikan di Atas Panggung

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |22:00 WIB
Lagu Dewa 19 yang Tidak Pernah Dinyanyikan di Atas Panggung
Lagu Dewa 19 yang tidak pernah dinyanyikan di atas panggung (Foto: Instagram/dewa19)




JAKARTA - Dewa 19 memiliki sebuah lagu yang tidak pernah dinyanyikan di atas panggung. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Ahmad Dhani dalam akun YouTube Video Legend.

Dalam video tersebut, Dhani mengatakan bahwa Still I'm Sure We'll Love Again, merupakan lagu yang tidak pernah dibawakan ia dan bandnya di atas panggung. Lagu tersebut diketahui ada dalam album Format Masa Depan, saat Ari Lasso masih menjadi vokalis utama Dewa 19.

"Belum, Dewa 19 saja enggak pernah bawain. Once belum pernah nyanyi, siapapun nggak pernah. Terakhir direkam '94 sudah, nggak pernah lagi," ujar Ahmad Dhani, di YouTube Video Legend.

Dhani sendiri mengatakan bahwa alasan dirinya dan Dewa 19 tak pernah membawakan lagu Still I'm Sure We'll Love Again di atas panggung, lantaran terlalu rumit. Namun, lantaran banyak penggemar yang meminta, Dhani pun mempercayakan lagu itu pada Raisa.

Dewa 19

Di saat bersamaan, Dhani dan Raisa memang tengah bekerja bersama untuk mengaransemen ulang lagu tersebut.

Dhani sendiri terlihat cukup kesulitan saat berlatih lagu tersebut bersama Raisa. Bahkan ia juga cukup kesusahan untuk mengingat chords serta mengulik komposisi yang pas untuk lagu tersebut.

Kendati begitu, Dhani telah mempercayakan lagu tersebut pada Raisa. Sebab menurutnya, hanya istri Hamish Daud lah yang dianggap sebagai penyanyi yang memiliki karakter vokal kuat untuk membawakan lagu tersebut.

Halaman:
1 2
