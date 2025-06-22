Pecah! Dewa 19 Tampil Full Skuad di Formula E Jakarta 2025

JAKARTA – Dewa 19 sukses menggebrak panggung utama ajang Formula E Jakarta 2025 yang digelar di Pantai Carnaval Ancol, Sabtu (21/6/2025). Grup musik legendaris Tanah Air ini tampil dalam formasi lengkap dan menggandeng sejumlah vokalis papan atas seperti Marcello Tahitoe (Ello) dan Ari Lasso.

Dewa 19 dijadwalkan tampil setelah balapan Formula E usai, tepatnya pukul 16.35 WIB. Namun antusiasme penonton sudah terlihat sejak pukul 15.00 WIB. Ribuan penggemar mulai memadati area panggung demi mendapatkan posisi terbaik untuk menyaksikan sang idola tampil.

Penampilan dibuka dengan lagu Juliette, lagu baru Dewa 19 yang dinyanyikan Ello. Lagu ini langsung menyulut semangat penonton yang sebelumnya tampak kelelahan setelah seharian menyaksikan balapan. Karisma Ello pun berhasil mencuri perhatian, terutama dari para penggemar wanita.

Lagu-lagu klasik seperti Laras Hati, Kamulah Satu-satunya, hingga Pupus dibawakan secara energik dan sukses membawa penonton larut dalam nostalgia.

“Semoga di antara kalian ada yang namanya Dewi, karena lagu berikut ini spesial buat kalian,” ucap Ello sebelum membawakan lagu Dewi, yang langsung disambut sorakan dan teriakan dari arah penonton.

Ahmad Dhani kemudian mengambil alih mikrofon dan membawakan lagu Sedang Ingin Bercinta dengan nuansa dangdut yang membuat penonton tak ragu untuk ikut bergoyang.

Tak hanya itu, Dewa 19 juga menyuguhkan penampilan spesial dengan menggandeng Jeff dan Dino Jelusic. Mereka membawakan beberapa lagu hits dari Queen yang disambut meriah oleh para penonton.

Salah satu momen menarik terjadi saat Dino Jelusic menyanyikan lagu Pangeran Cinta dan Arjuna dari Dewa 19. Ia membawakan Arjuna dalam versi bahasa Inggris namun kembali ke lirik asli dalam reff dengan bahasa Indonesia, yang membuat penonton terpukau.

Suasana makin pecah saat Ari Lasso naik ke panggung. Penonton yang sudah lama merindukan kolaborasi Ari dengan Dewa 19 langsung memberikan sambutan meriah. Ari membawakan sederet lagu hits yang tak pernah lekang waktu seperti Aku Milikmu, Cintakan Membawamu Kembali, hingga Cintaku Tak Harus Memiliki Dirimu.

Lagu Kangen menjadi salah satu highlight yang menghadirkan kenangan masa lalu. Meski sudah sering didaur ulang, lagu ini tetap terasa sakral saat dibawakan oleh Ari.