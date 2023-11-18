Advertisement
MUSIK

Dewa 19 hingga Raisa Sukses Meriahkan Sound of Unity

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |00:30 WIB
Dewa 19 dan Raisa sukseskan Sound of Unity (foto: Sound of Unity)
Dewa 19 dan Raisa sukseskan Sound of Unity (foto: Sound of Unity)
JAKARTA - Sound of Unity adalah sebuah festival musik yang diselenggarakan oleh Hogers Indonesia. Acara ini berhasil menggabungkan kegembiraan pecinta otomotif dan musik dalam satu lokasi.

Sound of Unity sukses digelar di Community Park PIK 2. Sound of Unity berhasil mengundang antusiasme dari para penonton yang memadati venue, mulai dari drag race, festival musik, hingga stand kuliner.

Khusus untuk drag race, kegiatan ini diadakan sehari sebelumnya, dari tanggal 11 hingga 12 November 2023. Drag race menjadi keunikan tersendiri bagi Sound of Unity, yang dinamakan HOGERS INDONESIA Drag Race of National Event (HI-DRONE), dengan trek sejauh 201 dan 402 meter.

Dewa 19 hingga Raisa Sukses Meriahkan Sound of Unity

Pada festival musiknya, pengunjung sudah mulai berdatangan ke Community Park PIK 2 sejak pukul 14.00 WIB. Dengan line-up yang menghadirkan nama-nama besar seperti Coconuttreez, Iwa K, ADA Band, MALIQ & D’essentials, Raisa, Dewa 19 ft. Ello dan Virzha, serta DJ Winky, antusiasme para penonton tetap tinggi meskipun cuaca terik.

Acara Sound of Unity dibuka dengan penampilan Coconuttreez pukul 16.00 WIB. Band Reggae ini membawakan kembali lagu-lagu hits mereka seperti Lagu Santai, Kembali, hingga Welcome to My Paradise.

Selain itu, Coconuttreez juga mengumumkan rencana merilis album penuh pada akhir Desember mendatang, memberi kabar gembira kepada penggemar musik Reggae di Indonesia. Mereka juga mengisyaratkan kolaborasi dengan penyanyi asal Jamaika dalam salah satu lagu di album terbaru mereka.

Iwa K, sebagai ikon hip-hop Indonesia, tampil setelah Coconuttreez dengan membawakan hits seperti Bebas dan Malam Ini Indah. Iwa K mengungkapkan rencananya untuk merilis album kolaborasi bersama Ipang Lazuardi di akhir penampilannya.

Ada Band melanjutkan rangkaian penampilan sore hari dengan membawakan lagu-lagu hits yang membangkitkan nostalgia bagi para penggemar musik tahun 90-an hingga awal 2000-an.

