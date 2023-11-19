Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hesti Purwadinata Siapkan Kejutan untuk Enzy Storia, Apakah Itu?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:05 WIB
Hesti Purwadinata Siapkan Kejutan untuk Enzy Storia, Apakah Itu?
Enzy Storia datang ke Indonesia tanpa memberitahu sahabatnya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Enzy Storia datang ke Indonesia membuat kejutan untuk sahabatnya. Salah satunya Hesti Purwadinata, ia benar-benar tak menyangka tiba-tiba Enzy Storia ada di Indonesia.

Sebab setelah menikah, Enzy Storia memilih menetap di Amerika Serikat bersama sang suami, Molen Kasetra.

"Kaget, karena dia enggak ngasih tahu, enggak ada yang ngasih tahu," kata Hesti Purwadinata di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, istri Edo Borne itu langsung gercep menyusun rencana untuk menghabiskan waktu bersama sahabatnya itu.

