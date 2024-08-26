Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Pamer Selfie Bareng Ji Chang Wook, Hesti Purwadinata: Iri kan Guys?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |22:45 WIB
Pamer Selfie Bareng Ji Chang Wook, Hesti Purwadinata: Iri kan Guys?
Pamer Selfie Bareng Ji Chang Wook, Hesti Purwadinata: Iri kan Guys? (Foto: Instagram/hestipurwadinata)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Ji Chang Wook kini tengah berada di Jakarta. Keberadaan bintang drama Korea Worst of Evil ini pun terlihat dari unggahan para selebritis Tanah Air.

Salah satunya ialah artis Hesti Purwadinata yang membagikan potret dirinya bersama Ji Chang Wook.

Lewat postingan Instagram-nya, @hestipurwadinata, terlihat ia asyik berselfie dengan Ji Chang Wook yang berada di sampingnya.

Hesti Purwadinata dan Ji Chang Wook
Pamer Selfie Bareng Ji Chang Wook, Hesti Purwadinata: Iri kan Guys? (Foto: Instagram/hestipurwadinata)


“Gimana guys, ada rasa iri kan guys?,” tulis Hesti, Senin (26/8/2024).

Diketahui Ji Chang Wook berada di Jakarta juga untuk menghadiri salah satu acara di stasiun televisi swasta. Hesti pun berhasil mengabadikan momen dirinya bersama aktor Korea Selatan itu.

Terlihat keduanya begitu dekat dan akrab. Ji Chang Wook juga tak ragu berpose dan tersenyum saat selfie bareng bintang Korea Selatan ini.

Momen Hesti Purwadinata ini sontak bikin netizen heboh. Mereka begitu iri melihat momen Hesti yang bisa berfoto bersama aktor 37 tahun itu.

“Aaahh iri, nempel banget.” kata netizen.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
