Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Hesti Purwadinata Dapat Tiket Dadakan Konser Coldplay

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |08:37 WIB
Cerita Hesti Purwadinata Dapat Tiket Dadakan Konser Coldplay
Hesti Purwadinata dapat tiket dadakan konser Coldplay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Hesti Purwadinata mengaku kalau dirinya mendapatkan tiket Coldplay dadakan. Ia mendapatkan saat hari H konser Coldplay digelar di stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat 15 November 2023.

Dia mengaku kalau sebelumnya dirinya berkeinginan untuk menonton di Singapura, tetapi tiba-tiba ditawarin tiket.

"Nggak hari ini tiba-tiba ada tadinya bukan mau nonton disini, mau nonton di Singapura terus jadinya hari ini tiba-tiba ada teman yang jual jadi yaudah sama anak-anak," ujar Hesti Purwadinata saat ditemui di Stadion Glora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat.

Cerita Hesti Purwadinata Dapat Tiket Dadakan Konser Coldplay

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/206/3054669/hesti_purwadinata-db3z_large.jpg
Pamer Selfie Bareng Ji Chang Wook, Hesti Purwadinata: Iri kan Guys?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/33/2923301/hesti-purwadinata-siapkan-kejutan-untuk-enzy-storia-apakah-itu-vLM9NYwn41.jpg
Hesti Purwadinata Siapkan Kejutan untuk Enzy Storia, Apakah Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/33/2910223/kedekatan-hesti-purwadinata-dan-putri-sambungnya-nonton-konser-bareng-hingga-curhatin-cowok-qMxJIfmxYp.jpg
Kedekatan Hesti Purwadinata dan Putri Sambungnya: Nonton Konser Bareng hingga Curhatin Cowok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/205/2910216/asya-anak-edo-borne-dan-hesti-purwadinata-rilis-single-debut-bahagiaku-YP3Oimx8Mi.jpg
Asya, Anak Edo Borne dan Hesti Purwadinata Rilis Single Debut Bahagiaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/33/2905090/sering-tampil-konyol-di-tv-hesti-purwadinata-malu-saat-dilihat-suami-vMXv47vAdn.jpg
Sering Tampil Konyol di TV, Hesti Purwadinata Malu saat Dilihat Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/598/2890126/hesti-purwadinata-masuk-nominasi-anugerah-komedi-indonesia-2023-yhTrRtzFgJ.jpg
Hesti Purwadinata Masuk Nominasi Anugerah Komedi Indonesia 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement