Cerita Hesti Purwadinata Dapat Tiket Dadakan Konser Coldplay

JAKARTA - Presenter Hesti Purwadinata mengaku kalau dirinya mendapatkan tiket Coldplay dadakan. Ia mendapatkan saat hari H konser Coldplay digelar di stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat 15 November 2023.

Dia mengaku kalau sebelumnya dirinya berkeinginan untuk menonton di Singapura, tetapi tiba-tiba ditawarin tiket.

"Nggak hari ini tiba-tiba ada tadinya bukan mau nonton disini, mau nonton di Singapura terus jadinya hari ini tiba-tiba ada teman yang jual jadi yaudah sama anak-anak," ujar Hesti Purwadinata saat ditemui di Stadion Glora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat.