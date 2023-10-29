Asya, Anak Edo Borne dan Hesti Purwadinata Rilis Single Debut Bahagiaku

Athaya Alysha saat berkunjung ke Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Foto: Lintang/Okezone)

JAKARTA - Athaya Alysha, alias Asya anak Edo Borne dan Hesti Purwadinata kini terjun ke dunia musik. Ia baru saja merilis single debutnya bertajuk Bahagiaku pada 13 Oktober 2023.

Bahagiaku ditulis oleh L30 Musicworks yang terinpsirasi dari kekaguman Athaya Alysha pada idol K-Pop Kim Tae-hyung alias V BTS. Menggambarkan perasaan yang hanya bisa mengagumi seseorang dari jauh.

"Lagu ini bercerita tentang mengagumi seseorang, tapi hanya bisa mengagumi dari jauh. Aku ciptakan lagu ini memang untuk idolaku, aku suka banget sama V, Taehyung BTS," kata Asya kepada Okezone saat berkunjung ke Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Asya rupanya belum lama menjadi seorang Kpoper. Awalnya memang ia 'diracuni' oleh temannya mendengarkan lagu-lagu K-Pop yang berujung menjadi jatuh cinta.

Usut punya usut, Asya ternyata awalnya juga tak menyangka bakal mengikuti jejak orangtuanya masuk ke dunia hiburan. Ini semua bermula saat Asya datang ke program yang dipandu ibu sambungnya, Hesti, di sebuah stasiun televisi swasta.

"Aku lagi bawain kue buat mama terus aku tiba-tiba disuruh nyanyi. Terus mama bilang, 'ada enggak yang mau produserin anak gue?' terus ada yang hubungin," imbuhnya.

Semua mengalir begitu saja dan prosesnya sangat dinikmati Asya. Dara 21 tahun ini senang menjalani kegiatan produksi musik yang terbilang baru untuknya.