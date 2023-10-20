Sering Tampil Konyol di TV, Hesti Purwadinata Malu saat Dilihat Suami

JAKARTA - Karier pesenter Hesti Purwadinata semakin meroket karena tingkah konyolnya di berbagai program televisi. Bakat melawaknya kian menonjol ketika berada dalam satu program bersama Vincent, Desta, dan Enzy Storia.

Dibalik hal tersebut, Hesti mengaku malu saat suaminya, Edo Borne, datang ke lokasi. Dia bahkan sering salah tingkah dan berusaha jaim (jaga imege) di hadapan sang suami.

"Jadi kayak kesurupan, misal lagi syuting nggak ada malu-malunya, tapi pas liat hasilnya, ya malu-malu juga. Edo dateng, tambah malu. Misal lagi dandan, kirim foto ke Edo, ketawa-tawa. Tapi kalau Edo datang, malu juga," Hesti Purwadinata saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sebagai suami, Edo sendiri mengaku malu saat kelakuan konyol Hesti mulai terlihat di layar kaca.

"Gue masih malu sampe sekarang," kata Edo Borne.