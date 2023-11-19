Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Okie Agustina Gugat Cerai, Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keretakan Rumah Tangga: Terjadi dari 2 Tahun Lalu

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |18:15 WIB
Okie Agustina Gugat Cerai, Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keretakan Rumah Tangga: Terjadi dari 2 Tahun Lalu
Gunawan Dwi Cahyo ungkap keretakan rumah tangga bersama Okie Agustina. (Foto: YouTube Mahardika Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo tidak menampik jika rumah tangga yang dibina bersama Okie Agustina sedang masalah. Bahkan, dirinya menyebut persoalan terjadi dari dua tahun lalu.

"Setiap keluarga memang ada masalah, jadi sekitar dua tahun lalu ada masalah besar dan itu membuat saya berpikir," kata Gunawan Dwi Cahyo di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

Meski rumah tangganya sedang diuji, namun Gunawan Dwi Cahyo mencoba untuk memperbaiki pernikahan yang telah dibina sejak lama tersebut.

"Saya mencoba bertahan dan terus jalin komunikasi selama ini,"ucap Gunawan Dwi Cahyo.

Halaman:
1 2 3
