Dituding Menduakan Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Beri Jawaban Menohok

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |17:24 WIB
Gunawan Dwi Cahyo bicara soal isu perselingkuhan. (Foto: Selvianus Kopong/MPI)
JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo tampaknya gerah gegara dirinya terus dituding berselingkuh di belakang Okie Agustina sang Istri. Mendapat tudingan itu, dirinya pun memberikan jawaban menohok.

Dirinya mengatakan jika memang ada niatan tidak baik dalam dirinya maka bukanlah membawa ke tempat umum.

Pemilihan pergi ke tempat umum bertujuan untuk tidak menimbulkan fitnah maupun tudingan yang negatif.

"Pastinya saya pergi enggak di tempat yang sepi, di tempat umum karena orang sudah pasti tahu siapa saya. Jadi untuk mengurangi fitnah itu, saya pergi bukan ke tempat yang sepi tapi yang ramai," kata Gunawan Dwi Cahyo di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).

Bahkan, Gunawan Dwi Cahyo tampaknya melihat ada seseorang yang memanfaatkan momen dibalik rumah tangga dirinya bersama Okie Agustina.

"Mungkin ada orang iseng foto atau apa ya, kami enggak tahu. Niatan berselingkuh pun juga tidak ada," ujarnya lagi.

Dikatakannya lagi, hubungan dirinya dengan perempuan yang viral di media sosial tidak jauh dari sebatas hubungan pertemanan semata saja.

"Kami hanya sebatas teman, karna kami enggak ada niatan yang jelek. Kita jalan beli makanan, cuma begitu aja sih," tutur Gunawan Dwi Cahyo.

Apa yang diutarakan oleh Gunawan Dwi Cahyo, juga dibenarkan oleh Aya Dwi Cahyo selaku sang manajer.

"Kami klarifikasi bahwa tersebar di semua media itu salah, jadi Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Ini kami tekankan, tidak bersalah dan berselingkuh," ujar Aya Dwi Cahyo.

