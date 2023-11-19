HiVi! Sukses Tutup GISCUP 10 dengan Apik, Meski Panas Terik Melanda

JAKARTA - Grup musik HiVi! turut memeriahkan acara GISCUP 10 yang berlangsung di Global Islamic School, Condet, pada Minggu (19/11/2023). GISCUP sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Global Islamic School dan tahun ini diusung dengan tema Unity In Diversity.

Namun sebelum HiVi! tampil, band The Nineteens yang terdiri dari siswa-siswi kelas 9 turut menyanyikan beberapa lagu di akhir acara. Ada juga penampilan dari kelas 9 yaitu band The The Nineteens, yang terdiri dari Safia, Kleo, Raya, Alyaa di vokal, Hary - bass, Raffi - drum, Raqy - Gitaris.

"Penampilan aku sama temen-temen kelas, band 'The Nineteens' ini punya kesan tersendiri sih, soalnya ini pertama kalinya band ini tampil lagi setelah kemarin pandemi Covid itu nggak boleh ada perform. Harapannya sih kalau ada kesempatan buat di manggung di acara Pensi sekolah gitu kita seneng banget pastinya," ucap Safia yang juga merupakan personel group duo vokal DeVFias.

Usai penampilan The Nineteens, grup musik yang beranggotakan Neida Aleida, Ilham Aditama, dan Febrian Nindyo itu pun tampil untuk memberikan penampilan penutup dalam GISCUP. Meski manggung di siang bolong, hal itu nyatanya tak menyurutkan semangat siswa-siswi dan para guru untuk ikut bernyanyi di tengah lapangan.

"Selamat siang teman teman, mari kita bersenang-senang," sapa Ilham di atas panggung.

"Wow ini siang hari matahari sangat powerful tapi kalian keren banget. Terima kasih," timpal Febrian Nindyo.

Selama satu jam HiVi membawakan beberapa lagu andalannya seperti, Pelangi, Remaja, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi hingga Mata ke Hati.

Teriknya panas matahari tak menjadi masalah bagi sejumlah siswa. Mereka tetap setia di tengah lapangan bahkan tak jarang dari mereka berusaha untuk mengabadikan momen ketika HiVi! bernyanyi di atas panggung.

Sebelum menutup penampilannya, Febrian juga kerap memberikan masukan positif untuk para siswa SMP dan SMA Global Islamic School, Condet, Jakarta Timur.

"Kata banyak orang pertemanan anak sekolah itu bisa sampai nanti. Teman-teman semoga bisa sukses bareng-bareng," tutup HiVi!.

GISCUP 10 telah digelar sejak 30 Oktober-10 November 2023. Adapun rangkaian GISCUP 10 ini terdiri dari berbagai perlombaan dari sekolah yang berada Jabodetabek.

Lalu puncaknya GISCUP 10 dihelat pada Minggu, 19 November 2023 secara meriah.

Meski di bawah terik matahari sejumlah siswa dan siswi antusias menyaksikan berbagai performance dari siswa siswa kelas 7,8 dan 9.