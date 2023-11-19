Enzy Storia Lulus Kuliah, Sebut Momen Tak Terlupakan: Abis Nikah Kerjain UAS

JAKARTA - Enzy Storia akhirnya resmi menyandang gelar sarjana, setelah 4 tahun lamanya berjuang menempuh perkuliahan di Binus University.

Di mana, Sabtu 18 November 2023 dirinya dan ribuan mahasiswa menghadiri acara wisudawan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam instastory diakun instagram pribadinya, Enzy Storia sempat curhat kalau perjuangannya untuk meraih sarjana tidaklah mudah.

Karena empat tahun ia harus menempuh pendidikan di bangku kuliah, sambil bekerja di dunia akting maupun presenter dibeberapa acara televisi.

"Akhirnya WISUDA setelah 4 tahun tercepot cepot selesaiin semuanya, kuliah sambil kerjaaa terutama setahun terakhir," ujar Enzy Storia melalui instastory di akun instagram miliknya, Minggu (19/11/2023).

Bahkan dalam curhatannya itu, Enzy Storia mengaku kalau moment pernikahannya dengan Maulana Kasetra atau yang akrab disapa Molen Kasetra pada 20 Mei 2023 lalu itu, bertepatan dengan ujian akhir semester (UAS).