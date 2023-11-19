Debut, Tresna Band Kemas Ulang Lagu Terpaku Di Hatimu dari Hijau Daun

JAKARTA - Berasal dari Kota Cimahi, Jawa Barat, band Tresna resmi dibentuk pada 22 Maret 2022. Tresna memulai perjalanan mereka dengan membuat proyek band cover untuk konten YouTube, yang mendapat sambutan luar biasa.

Seiring berjalannya waktu, Tresna mulai menciptakan beberapa single lagu orisinal yang telah dirilis, seperti Salahkan Waktu, Permainan Cinta, Tak Kutemukan, Janji Kita, dan Kembali di Jalan-Mu.

Digawangi oleh Riandy (vokal), Ardian (gitar), Kris (gitar), Arizal (bass), dan Putra (drum), Tresna debut di industri musik Indonesia. Tresna telah mengukir prestasi di bidang cover lagu. Salah satunya adalah kemenangan dalam cover lagu Anji berjudul Bukan Kekasih Sempurna, yang meraih hadiah koleksi gitar dari Anji serta kesempatan untuk berkolaborasi.

Tresna juga berhasil meraih juara dalam Audisi Harmoni Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh DR Music Entertainment/DH Production, dengan hadiah uang tunai dan kontrak dengan label, membawa mereka bernaung di bawah DR2 Music Entertainment.

Pada tanggal 21 Juni 2023, Tresna memulai kerjasama profesional dengan label musik terkemuka di Bandung, yaitu DR2 Music Entertainment/DH Production, dan merilis single baru pada tanggal 15 November 2023 dengan judul Terpaku Di Hatimu. Lagu ini adalah karya mendiang H. Dose Hudaya yang populer lewat band Hijau Daun.

Meskipun memiliki dasar yang sama, single perdana Tresna di bawah label DR2 Music Entertainment ini memiliki nuansa yang berbeda. Jika versi Hijau Daun cenderung ke arah citarasa Melayu, versi Tresna lebih berkelas Pop.

Bagi Tresna, lagu Terpaku di Hatimu sangat menarik dengan kata-kata yang puitis, serta menyimpan pesona yang sangat kuat. Didukung oleh nada yang lembut, lagu ini sangat mudah diterima oleh berbagai kalangan usia.

"Bak peribahasa lain koki lain masakan, walaupun bahannya sama, versi Tresna lebih bercita rasa pop," ujar Riandy dalam keterangan resmi.

