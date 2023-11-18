Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daun Jatuh Ajak Penonton Music Zone Galau Lewat Lagu Resah Jadi Luka

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |00:30 WIB
Daun Jatuh Ajak Penonton Music Zone Galau Lewat Lagu Resah Jadi Luka
Daun Jatuh di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daun Jatuh hadir di Music Zone by Okezone Radio di Chillax Sudirman, Jumat 17 November 2023. Kehadirannya berhasil membuat para pengunjung yang ada di acara ini galau maksimal. Sebab, Daun Jatuh membawakan lagu miliknya yang sangat hits di TikTok yakni berjudul Resah Jadi Luka.

Alunan musik lagu tersebut mulai dimainkan, bersamaan dengan suara riuh penonton. Ketika Verrel Alvirizky mulai menyanyikan liriknya, penonton pun ikut turut bernyanyi bersama. Momen ini membuat suasana Chillax Sudirman menjadi syahdu. Seluruhnya seperti galau bersama.

Suara penonton semakin keras terdengar ketika lagu memasuki bagian reff. Semuanya terdengar semangat untuk bernyanyi.

Sebagai informasi, lagu Resah Jadi Luka memang memiliki makna yang sangat mendalam. Lirik demi lirik menggambarkan kesedihan seseorang yang ditinggal orang yang ia cintai. Padahal orang tersebut sangat berarti di hidupnya.

Tidak berlama-lama menggalau, Daun Jatuh juga membawakan lagu lainnya untuk menghibur penonton Music Zone. Mulai dari lagu Biru dan Tak Apa.

Melalui kesempatan ini, Daun Jatuh juga menyampaikan jika mereka baru saja merilis EP baru berjudul “Seru Nih!”. Di dalam EP-nya berisikan enam lagu. Salah satunya yakni lagu bertajuk Biru yang masuk ke dalam AMI Awards 2023.

