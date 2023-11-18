Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kalah Tinju Lawan El Rumi, Jefri Nichol Tetap Juara di Hati Maria Theodore

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:30 WIB
Kalah Tinju Lawan El Rumi, Jefri Nichol Tetap Juara di Hati Maria Theodore
Jefri Nichol tetap juara di hati Maria Theodore (Foto: Youtube Rans Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol harus mengakui keunggulan El Rumi di ring tinju. Saat keduanya berlaga di Superstar Knockout. yang berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 17 November 2023, El Rumi keluar sebagai juara.

El Rumi mendapatkan skor 38, 39, 39. Sementara Jefri Nichol dengan skor 38, 37, 37. Juri kemudian menyatakan El Rumi sebagai pemenang adu tinju ini dengan persaingan yang begitu sengit sejak awal laga.

Hasil ini nampaknya tak berlaku bagi Maria Theodore, kekasih Jefri Nichol. Bagi Maria, bintang film Dear Nathan itu selalu menjadi juara di hatinya.

Kalah Tinju Lawan El Rumi, Jefri Nichol Tetap Juara di Hati Maria Theodore

Melalui unggahan Instagram storiesnya, Maria pun mengungkapkan rasa bangganya terhadap sang kekasih yang telah melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga di laga tersebut.

"Kamu keren Jefri. You're the best ever," tulis Maria Theodore dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (18/11/2023).

Maria Theodore memang selalu memberikan dukungan penuh kepada Jefri Nichol sejak sebelum laga berlangsung. Maria mengunggah foto Jefri yang bersandar di bahunya dengan menuliskan pesan cinta beberapa jam sebelum pertandingan.

"luv u im rooting for u," tulis Maria Theodore.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
