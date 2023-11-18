Jefri Nichol Tunjukkan Sportivitas di Medsos, Kalah dari El Rumi Duel Tinju

Meski kalah dari El Rumi, Jefri Nichol tunjukkan sportivitas di media sosial. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Jefri Nifchol memperlihatkan rasa sportivitas meski dirinya kalah dari El Rumi dalam pertandingan Tinju Superstar Knockout. Hal itu ditunjukkan melalui media sosial Instagram miliknya itu.

Bintang film Dear Nathan ini harus menerima kekalahan di laga tinju yang berlangsung sebanyak empat ronde. Meski begitu, Nichol akrab ia disapa tetap banjir dukungan dan ucapan manis dari netizen dan kerabat.

Nichol juga menyampaikan permintaan maaf lantaran belum bisa memenangkan pertandingan ini.

“Makasih banyak buat semuanya yang udah support dari awal, maaf belum bisa menang malam ini,” tulis Nichol di Instagram-nya, Sabtu (18/11/2023).

Unggahan itu memperlihat Nichol yang tetap tersenyum meski belum bisa merebut gelar juara di pertandingan tinju ini. Ada pula momen dirinya mendapat dukungan hingga pelukan hangat dari sang ibunda dan kekasihnya, Maria Theodore.

Aktor 24 tahun ini juga tetap memberikan ucapan selamat pada El Rumi, tanda pertandingan mereka berlangsung sehat dan adil.