HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata Ini Penyebab Jefri Nichol Kalah dari El Rumi, Stamina Drop!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |12:15 WIB
Ternyata Ini Penyebab Jefri Nichol Kalah dari El Rumi, Stamina Drop!
Penyebab Jefri Nichol kalah dari El Rumi. (Foto: YouTube Rans Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol menerima kekalahannya melawan El Rumi di ring tinju acara Superstar Knockout, Jumat (17/11/2023).

Dari ronde pertama dan ronde kedua Jefri Nichol begitu agresif menyerang El Rumi. Sampai di ronde ketiga staminanya mulai menurun. Bahkan, Jefri Nichol mengaku di ronde keempat dirinya sudah kehabisan napas.

"Gue akuin di ronde keempat, sudah kehabisan napas, tapi gue respek sama permainannya. Main cantik," kata Jefri Nichol usai tanding di YouTube Intens Investigasi, Sabtu (18/11/2023).

Pria 24 tahun itu tak menampik bahwa ia merasa kecewa karena harus kalah dari El Rumi, gara-gara kehabisan stamina.

Halaman:
1 2
